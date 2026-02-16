Cotidiano
Jogadores de futebol amador morrem em acidente na GO-060
Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou quatro mortos e cinco feridos na manhã desse domingo (15/2), na rodovia GO-060, a 3km da cidade de Nazário, em Goiás. Das vítimas fatais, ao menos duas atuavam em times de futebol amador.
As vítimas foram identificadas como Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15 anos; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; Bruno Pereira do Vale, de 27; e João Luiz Silva Aby Azar, de 24. Os outros cinco feridos não tiveram a identidade revelada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, os quatro mortos ficaram presos às ferragens dos veículos. Os outros cinco que tiveram ferimentos foram encaminhados ao hospital.
“A equipe realizou o gerenciamento dos riscos, montado uma linha de combate, sinalização da via, estabilização do veículo e desligamento da bateria, a fim de prevenir princípios de incêndio ou novos incidentes”, informou a corporação.
Bruno Pereira do Vale e João Luís Silva Aby Azar jogavam pelo clube de futebol de várzea Atlético Montebelense. O time prestou homenagens aos atletas em seu perfil no Instagram.
“O Atlético Montebelense está de luto por uma perda irreparável de um grande amigo e jogador que representava a Várzea Montebelense. Vá com Deus, João!”, diz a publicação.
“A perda é irreparável. A dor é real. Mas nossa fé é maior. Que Deus conforte sua família, fortaleça seus amigos e traga paz aos nossos corações. Seguiremos honrando sua memória com respeito, união e amor pelo futebol, valores que você carregava”, diz o clube na homenagem a Bruno.
A Prefeitura de Nazário (GO) também lamentou o falecimento dos jovens. “Com profunda tristeza, nos despedimos de jovens vidas que tiveram seus sonhos interrompidos de forma tão precoce. Toda a nossa cidade se une em oração e solidariedade às famílias e amigos. Que Deus conforte cada coração neste momento de dor”.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Comentários
Cotidiano
Elenco do Rio Branco retorna aos treinos com programação definida
O elenco do Rio Branco retornou aos treinos nesta segunda, 16, no José de Melo, e o objetivo é a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O próximo compromisso do Estrelão será na segunda, 23, às 18 horas, no Tonicão, contra o Santa Cruz.
“Vamos trabalhar dois dias em dois períodos nesta semana e a preparação será fechada no domingo(22). Precisamos aproveitar a semana para melhorar na parte física”, declarou o preparador físico, Selsimar Maciel.
Léo e Gabriel
O volante Léo e o atacante Gabriel, ambos expulsos contra a Adesg, estão fora do jogo contra o Santa Cruz.
“São dois jogadores importantes. Temos um elenco mais curto e os atletas precisam ter mais calma em certos momentos das partidas”, disse o técnico Ulisses Torres.
Chegada de reforços
A diretoria do Rio Branco avalia a possibilidade de contratar reforços. Ulisses Torres conversou com os dirigentes e mostrou a necessidade de aumentar o elenco para o momento decisivo do Estadual.
Comentários
Cotidiano
Gauchão: Grêmio e Juventude empatam pelo jogo de ida da semifinal
Grêmio e Juventude empataram em 1 x 1, na Arena, neste domingo (15/2), no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Gaúcho
Grêmio e Juventude empataram, neste domingo (15/2), por 1 x 1, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. A bola rolou com mando do Tricolor, na Arena. Com este resultado o duelo está igualado e as equipes entrarão em campo na volta sem vantagem. A segunda partida será disputada no próximo domingo (22/2), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
O Grêmio saiu na frente da disputa, com gol ainda no primeiro tempo. Mas o Juventude reagiu na etapa seguinte, para correr atrás do prejuízo e desbancar a vantagem Tricolor.
As redes balançaram pela primeira vez na partida por meio de uma grande jogada, aos 39 minutos do primeiro tempo. Willian utilizou da experiência no futebol europeu e cruzou quase do meio campo. A bola preciou apenas triscar na cabeça de Tetê, para entrar no ângulo esquerdo do gol de Jandrei.
Mesmo como visitante, o Juventude buscou e encontrou o empate. A qualidade também não faltou pelo lado do Jaconero. Na marca do meio de campo, Gabriel Pinheiro tocou para Patryck, que invadiu sozinho pelo lado esquerdo. O meio-campista conduziu a bola até a área e chutou firme para deixar sem chances de bloqueio por Weverton.
No final do segundo tempo, o Juventude teve uma baixa e um desfalque para a partida de volta. Índio foi expulso após a análise do VAR decretar conduta violenta do jogador contra o adversário.
Comentários
Cotidiano
Educação do Acre avança na conectividade de escolas rurais e indígenas
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) amplia o acesso à internet nas escolas rurais e indígenas. Das 411 escolas dessas modalidades em nosso Estado, 186 já estão conectadas, uma demonstração de cuidado com da política de inclusão digital dessas comunidades por parte do governo do Estado.
A expansão dessa conexão é viabilizada por meio de contratos firmados pela SEE e a partir da utilização de fibras ópticas e satelital, além da adesão a programas do governo federal voltados à conectividade educacional. “São recursos que reforçam o compromisso com uma educação de qualidade”, enfatiza o chefe do departamento de tecnologias educacionais e da informação (Detei) da SEE, José Carlos Batista de Souza Neto.
Municípios como Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Xapuri, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rio Branco e Manoel Urbano já tiveram escolas rurais e indígenas contempladas com conectividade. Até o mês de março a meta é contemplar mais 21 escolas.
Entre as 45 escolas já contempladas com conexão via satélite estão a João de Deus Rodrigues, União e Progresso, Santa Maria III, São Pedro, Gaston de Oliveira, Cajueiro, Santa Rita, Central do Espalha, Nova vida, Estrela da Floresta, Águas do Acre, Alto Alegre, Vitória e Primeiro de Maio.
“Os desafios são muito significativos, já que muitas dessas escolas estão localizadas em regiões remotas, de dificílimo acesso sendo necessário, em alguns caso, o deslocamento de mais de um dia de barco para que as nossas equipes possam realizar as instalações”, destaca o chefe de departamento.
Ele explica o planejamento técnico é muito específico para viabilizar a futura conexão educacional.
“Mesmo diante das barreiras geográficas e estruturais, a expansão segue avançando. Nossa meta é alcançar 100% das escolas da rede estadual conectadas até o final de 2026, ampliando as oportunidades educacionais e fortalecendo o uso de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem em todas as regionais do nosso Estado”, afirmou.
Além da conectividade das escolas rurais e indígenas, o governo do Acre, por meio da SEE, também irá garantir 33 laboratórios de informática para as escolas integrais, já incluindo as 25 que foram aprovadas para essa modalidade esse ano. “Nossa meta é fechar 100% das escolas de ensino médio com laboratórios agora em 2026”, garante o chefe do Detei.
Você precisa fazer login para comentar.