Jogador do Irã se livra de pena de morte, mas vai cumprir 26 anos de prisão por defender mulheres

Gareth Bale anunciou sua aposentadoria do futebol por clubes e seleção nesta segunda-feira (9). O agora ex-jogador pendura as chuteiras depois de fazer história pelo País de Gales e levar seu país a uma Copa do Mundo após 64 anos de ausência em Mundiais. Além dos feitos históricos pela seleção, Bale se despede do mundo da bola com um currículo invejável por clubes.

“Após consideração cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional. Eu me sinto incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo. Ele realmente me deu alguns dos melhores momentos da minha vida”, escreveu Bale, em uma longa carta de despedida.

Além de ter levado Gales a uma Copa do Mundo, Bale foi o principal jogador de sua seleção durante as históricas campanhas nas Eurocopas de 2016 e 2020. Em 2016, ele ajudou o time a chegar às semifinais, mas caiu nas semifinais para Portugal, que viria a ser campeão. Em 2021, quando foi disputada a Euro 2020, Bale e companhia pararam na Dinamarca, nas oitavas de final.

Revelado pelo Southamptom-ING, Bale se tornou um dos melhores jogadores do mundo após desembarcar em Londres para vestir as cores do Tottenham. Lateral de origem, o galês explodiu de verdade quando se tornou atacante, e foi vendido ao Real Madrid em 2013 por mais de 100 milhões de euros.

Multicampeão no Real Madrid

Na Espanha, Bale conquistou todos os títulos possíveis. Em nove anos, o galês faturou cinco vezes a Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do mundo, três Supercopas da Uefa e quatro Mundiais Interclubes. Em âmbito nacional, o ex-jogador conquistou três vezes a Liga Espanhola e três Supertaças da Espanha, além de uma Copa do Rei.

Depois de encerrar sua passagem pelo Real Madrid, Bale disputou a MLS, liga americana de futebol, pelo Los Angeles FC.

