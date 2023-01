Jogador de 10 anos do Leicester viraliza após dar dribles desconcertantes em jogos; assista

Nazar Mahina é tratado como ‘joia em potencial’ pela imprensa inglesa e se destaca pela habilidade com a bola no pé

Na modesta 15ª colocação do Campeonato Inglês, o Leicester tem em suas categorias de base um jogador que vem chamando atenção nas redes sociais.

Nazar Mahina, de apenas 10 anos, viralizou após aparecer “bagunçando” os pequenos adversários com dribles desconcertantes nos jogos da sua equipe.

Nazar Mahina, jogador da equipe sub-11 do Leicester City pic.twitter.com/cbsMZfzCze — @soltaram (@paisoltaram) January 14, 2023

Em seu Instagram, o garoto já tem mais de 30 mil seguidores e vídeos com mais de 2 milhões de visualizações.

Mesmo muito novo, o jogador já tem a responsabilidade de ser o camisa 10 do Leicester na categoria em que joga.

Na sessão dos comentários de um dos lances postados em uma rede de Mahina, internautas se derreteram com o futebol do menino. “Novo Endrick [jogador do Palmeiras], “menino de ouro” e “O garoto será um monstro” foram algumas das mensagens deixadas.

Além do desempenho no jogo, Mahina impressiona pelo controle de bola e a facilidade em passar por obstáculos com pouco espaço, como visto neste treino feito com cones, no quintal de casa.

“O Leicester City encontrou uma joia em potencial na sua academia de juniores. O que é mais louco é que não é um jogador do sub-21 nem do sub-19, nem mesmo do sub-15! Um jogador do sub-10 incendiou o mundo!”, diz trecho de uma reportagem do site Foxes of Leicester, que faz a cobertura do clube inglês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nazar Mahina (@nazarmahina)

