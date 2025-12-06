Joaquin Assaf fecha Brasileiro com recorde estadual absoluto nos 50 livres

A última edição do Saúde Itinerante de 2025 está sendo realizada nesta sexta-feira, 5, e sábado, 6, em Sena Madureira, encerrando um ano marcado por mais de 60 ações em três modalidades do programa: o Saúde Itinerante Especializado, o Indígena e o de Neuropediatria. Somadas, essas edições garantiram mais de 27 mil atendimentos em diversas especialidades, reforçando o compromisso do governo do Acre em levar assistência à população que mais precisa.

Entre as famílias atendidas nesta edição está a de Zélia Silvestre, mãe de Sara, de 11 anos, que busca investigação para possível TDAH. Ela conta que percebeu os primeiros sinais após ser chamada pela direção da escola onde a filha estuda. “A diretora me chamou e disse que ela estava com alguns comportamentos diferentes na sala de aula. A professora também notou que não era um comportamento comum: ela ficava andando na sala, brincando na hora errada. A partir disso me deram um encaminhamento para buscar atendimento”, explicou.

Com o compromisso de garantir que serviços de saúde cheguem a quem mais precisa, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), está atendendo cerca de 150 crianças do município por meio do Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria com a equipe multidisciplinar, composta por profissionais de neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional e odontologia.

Para Zélia, poder contar com o atendimento perto de casa representa mais do que uma comodidade, é a garantia de acesso sem obstáculos ao cuidado da filha. “Aqui fica muito melhor, porque a gente vem com mais facilidade. Para ir pra Rio Branco é difícil porque tem que acordar de madrugada, pegar van, esperar em locais que não temos familiaridade. Já aqui, próximo de casa, é um benefício enorme para a população”, relatou.

Além das consultas e exames, o programa também realiza a emissão da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea), documento essencial para garantir direitos e facilitar o acompanhamento contínuo das crianças.

Maressa Guimarães, da Gerência de Assistência do Complexo Regulador Estadual, destacou que o Saúde Itinerante tem sido uma ferramenta fundamental para garantir que o atendimento especializado chegue a famílias que, de outra forma, precisariam enfrentar longos deslocamentos até a capital.

“Levar equipes completas para os municípios faz diferença no diagnóstico, no início oportuno do tratamento e na qualidade de vida dessas crianças. Em 2025, conseguimos romper barreiras geográficas e atender milhares de pessoas em todas as regiões do estado, ampliando o acesso e fortalecendo a assistência onde ela realmente precisa acontecer”, ressaltou.

Para além do atendimento às famílias, o Saúde Itinerante em Neuropediatria também cumpre um papel essencial na continuidade do cuidado, oferecendo retornos periódicos para avaliação dos exames, atualização de laudos e acompanhamento da evolução das crianças atendidas. Durante os atendimentos, são emitidos laudos médicos e prescrições, documentos essenciais para a continuidade do cuidado, viabilizando o encaminhamento dos pacientes para outras etapas do tratamento.

“Hoje estamos realizando os atendimentos de retorno das crianças vistas há cerca de 90 dias, quando solicitamos exames e avaliações complementares. Com esses resultados em mãos, conseguimos avançar no diagnóstico e, quando necessário, emitimos o laudo ou encaminhamos para uma nova consulta. Quanto mais cedo conseguimos diagnosticar, melhores são as possibilidades de intervenção e evolução, porque isso evita que a criança permaneça muito tempo na fila e atrase o início do tratamento”, explicou a pediatra Kelly Bestene.

A regionalização da saúde evita que a população precise enfrentar longas viagens para ter acesso a consultas e exames. Essa diretriz tem fortalecido a rede pública em todas as regionais do estado. “Cuidar das pessoas é o compromisso central do governo do Estado, e garantir que as famílias tenham acesso a atendimento digno sem precisar enfrentar longos deslocamentos faz parte dessa missão. O Saúde Itinerante é uma política que veio para ficar, levando serviços especializados a todas as regiões, do Baixo Acre ao Juruá, e assegurando que cada criança tenha a oportunidade de receber o cuidado que merece, perto de casa”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Acompanhando os atendimentos realizados pela equipe da Sesacre, o prefeito Gerlen Diniz destacou a importância da iniciativa para suprir demandas históricas do município. “Sena Madureira é carente de especialistas, e ações como essa, com neuropediatras atendendo diretamente nossas crianças, fazem uma diferença enorme para dezenas de famílias. Quando Estado, Município e toda a rede de saúde trabalham juntos, quem ganha é a população. Muitas famílias esperam por esse atendimento há algum tempo, e essa união de esforços garante resultados reais.”

