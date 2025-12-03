Joaquin Assaf disputa os 50 metros peito no Campeonato Brasileiro Júnior

Joaquin Assaf (Miragina) disputa nesta quarta, 3, a partir das 7 horas (hora Acre), na piscina do Flamengo, no Rio de Janeiro, a primeira prova no Campeonato Brasileiro Júnior. O atleta da AABB vai nadar os 50 metros peito.

“Venho trabalhando forte desde o início da temporada e quero fechar o ano baixando marcas”, disse Joaquin Assaf.

Grande resultado

Segundo o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, a meta é lutar por resultados expressivos.

“O Joaquin chega no Brasileiro com índices importantes. Vamos esperar as disputas”, declarou Ricardo Sampaio.

