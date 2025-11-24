João Pedro pode ser campeão mineiro no Estadual Sub-14

O Galvez bateu a Adesg por 2 a 0 neste sábado, 22, no Tonicão, e conquistou o bicampeonato Estadual, no feminino. Aissa e Jaque marcaram os gols do título das Imperatrizes.

Boa partida

Galvez e Adesg realizaram uma boa partida na decisão do Estadual. A primeira grande chance do jogo foi da atacante Michele, da Adesg. Na sequência, Aissa perdeu a oportunidade do Galvez e a partida ficou aberta.

Aos 14, Brenda fez o lançamento. Ronaldinha cruzou e Aissa entrou para tocar e fazer 1 a 0, Galvez.

Aos 18, do segundo tempo, Aissa deixou Jaque sem goleira para fechar o placar. Final Galvez 2 x 0 Adesg.

65 gols marcados e 2 sofridos

O Galvez fechou o Estadual com 65 gols marcados e 2 sofridos em uma grande campanha.

“Trabalhamos muito e a conquista foi merecida. Elevamos o patamar do futebol feminino acreano e, agora, é começar a pensar nas competições nacionais em 2026”, disse o técnico Maurício Carneiro.

Melhor goleira e artilheira

A goleira Rakele, do Galvez, recebeu o prêmio de melhor goleira do campeonato. A atacante Aissa, do Galvez, foi a artilheira com 19 gols.

Relacionado

Comentários