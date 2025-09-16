João Paulo Lourenço comanda tático e vai definir o Andirá

O técnico João Paulo Lourenço comanda um trabalho tático nesta terça, 16, no CT do Imperador, e vai definir os titulares do Andirá para o confronto contra o São Francisco. O primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será disputado na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

“Vamos ter todo o elenco em condições de jogo e isso é importante em um confronto decisivo”, comentou o treinador.

Darlan é dispensado

O zagueiro Darlan, campeão Estadual Sub-20 pelo Galvez, foi dispensado pela diretoria do Andirá. O comportamento do atleta extra-campo determinou a saída do Morcego.

