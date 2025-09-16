Cotidiano
João Paulo Lourenço comanda tático e vai definir o Andirá
O técnico João Paulo Lourenço comanda um trabalho tático nesta terça, 16, no CT do Imperador, e vai definir os titulares do Andirá para o confronto contra o São Francisco. O primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será disputado na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
“Vamos ter todo o elenco em condições de jogo e isso é importante em um confronto decisivo”, comentou o treinador.
Darlan é dispensado
O zagueiro Darlan, campeão Estadual Sub-20 pelo Galvez, foi dispensado pela diretoria do Andirá. O comportamento do atleta extra-campo determinou a saída do Morcego.
Comentários
Cotidiano
Danilo “Jovem” comemora título do Sub-20 e mira acesso com Rio Branco
O Rio Branco derrotou Brasileia por 4 a 3 no último sábado, 13, em Brasileia, e conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-20. Danilo “Jovem” Nascimento levantou mais uma taça na base do futsal do acreano. O treinador foi campeão Sub-18, em 2023, e Sub-19, em 2024, no comando do Corinthians e, agora, conduziu o Rio Branco no Sub-20.
“Os títulos são importantes porque garantem a visibilidade do trabalho. Temos muito talentos na Baixada da Sobral e o esporte é uma oportunidade para esses garotos e por isso a responsabilidade torna-se maior”, declarou o comandante do Rio Branco.
Meta é o acesso
Danilo “Jovem” é o treinador do Rio Branco na disputa do Campeonato Estadual da Série B. A equipe garantiu uma vaga na fase de quartas de final e a meta é a conquista do acesso para a 1ª Divisão.
“São dois trabalhos distintos, mas utilizamos os garotos do Sub-20. O principal objetivo é colocar o Rio Branco na elite e estamos trabalhando duro para garantir esse objetivo”, declarou Danilo “Jovem”.
Comentários
Cotidiano
Zico desembarca no Acre, recebe fãs em hotel da Capital e participa de evento no Sesc na tarde desta segunda-feira
O ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, desembarcou na manhã desta segunda-feira, 15, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Conhecido mundialmente como o “Galinho de Quintino”, o craque foi recepcionado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, e pelo secretário de Esporte, Ney Amorim.
Simpático e atencioso, Zico distribuiu sorrisos, cumprimentou admiradores e posou para fotos com fãs e policiais militares. No hotel onde ficou hospedado, a cena se repetiu: filas de torcedores se formaram em busca de um registro ao lado do ídolo, que fez questão de atender a todos.
Ainda nesta tarde, o ex-jogador participa de um evento no ginásio do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Rio Branco. Convidado pelo Governo do Acre, ele ministrará a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, abordando temas como liderança, superação e a experiência adquirida ao longo de sua carreira.
Aos 72 anos, Arthur Antunes Coimbra segue inspirando gerações. Zico é considerado o maior ídolo da história do Flamengo e acumula marcas impressionantes: maior artilheiro de todos os tempos do Maracanã, com 334 gols, e também do clássico Fla-Flu, com 19 gols.
É o maior vencedor da história do prêmio Bola de Prata da revista Placar, somando cinco conquistas, além de duas Bolas de Ouro. Em 1979, foi o maior artilheiro do futebol mundial, com 89 gols marcados em uma única temporada.
Comentários
Cotidiano
II Corrida Farmacêutica e Contábil será promovida no domingo
Será disputada no domingo, 21, a partir das 5 horas, nas ruas de Rio Branco, a II Corrida Farmacêutica e Contábil. O evento é uma promoção do Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF/AC), Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC) em parceria com o grupo Longão Elite.
Técnico de Laboratório e Contador
A corrida será para comemorar os dias do Técnico de Laboratório (6 de setembro) e do Contador (22 de setembro) e também o dia Internacional do Farmacêutico (25 de setembro). O evento deve ter participação de mil corredores de vários segmentos da sociedade acreana. Além da prática esportiva e a promoção de hábitos saudáveis, o evento reforça a união entre diferentes categorias profissionais em prol da comunidade.
Evento social
A II Corrida Farmacêutica e Contábil tem a parceria de mais de 30 empresas e o evento tem um objetivo social. A coordenação da prova “cobrou” somente três quilos de alimentos não perecível de inscrição e a meta é superar duas toneladas.
Você precisa fazer login para comentar.