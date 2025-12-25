João Miguel será atleta no Grêmio na temporada de 2026

O garoto João Miguel, 14, será atleta do Grêmio, do Rio Grande do Sul, a partir de março de 2026. O atleta realizou testes no São Paulo e acabou aprovado. Contudo, a proposta do Tricolor do Sul foi melhor e isso determinou o fechamento da negociação.

Destaque no Santa Cruz

João Miguel é um dos destaques da base do Santa Cruz. O meia trabalha com a perna direita e é um dos jovens mais promissores do futebol acreano.

“O João Miguel é muito talentoso e mesmo com a pouca idade tem uma excelente leitura de jogo. Ele pode ser um grande atletas”, avaliou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.

