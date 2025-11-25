João Miguel realiza terceira etapa de testes no São Paulo

O programa passou pelo Acre, Minas Gerais e Espírito Santo. Ao longo do percurso, cerca de 80 produtores brasileiros apresentaram seus produtos para 24 compradores internacionais de diferentes países

A edição de Cafés Especiais do programa Exporta Mais Brasil da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), realizada entre 1º e 15 de novembro nos estados do Acre, Minas Gerais e Espírito Santo, movimentou um total de R$ 134,21 milhões em negócios imediatos e prospectados para os próximos 12 meses. A iniciativa conectou cerca de 80 produtores brasileiros de cafés especiais a 24 potenciais compradores oriundos da América, Europa, Oriente Médio e Ásia.

Ao longo da edição, os compradores estrangeiros participaram de degustações (cupping), visitas técnicas e rodadas de negócios com os produtores brasileiros, reforçando a conexão direta entre origem, qualidade e mercado. As ações integram a estratégia do Governo Federal de diversificação de mercados e expansão das exportações de café, com foco em sustentabilidade e geração de renda.

A rota dos negócios

Do Acre às montanhas de Minas e do Espírito Santo, produtores abriram suas fazendas para receber os compradores de diversos países que vivenciaram de perto a origem, o sabor e as histórias que tornam o café do Brasil único.

A primeira etapa ocorreu em Rio Branco (AC), nos dias 2 e 3 de novembro, e foi marcada pelo lançamento do concurso internacional The Best of Canephora, dedicado aos robustas amazônicos, e pelo anúncio da criação do primeiro curso de formação de provadores de café da região Norte, previsto para 2026. As ações movimentaram R$ 4,4 milhões em negócios imediatos e projetaram R$ 9,38 milhões para os próximos 12 meses.

Em seguida, os compradores seguiram para Belo Horizonte (MG), onde participaram, de 5 a 7 de novembro, da Semana Internacional do Café (SIC), um dos principais eventos do setor no país. A etapa gerou R$ 7,83 milhões de negócios fechados e perspectivas de mais R$ 35,71 milhões ao longo do próximo ano.

A programação se encerrou entre 9 e 14 de novembro nas regiões de Matas de Minas (MG) e Caparaó (MG/ES), reconhecidas pela produção de cafés especiais de alto valor. As duas etapas somaram R$ 3,73 milhões e R$ 6,39 milhões em contratos imediatos e projeções de R$ 32,13 milhões e R$ 34,64 milhões, respectivamente.

No Caparaó, Jhone Milanez, representante do Sítio Santa Rita, recebeu os compradores e disse ter realizado um sonho. “Isso é um sonho se realizando. Há 15 anos a gente não imaginava que um dia viriam compradores internacionais de café aqui na nossa propriedade, buscando nossos cafés. A gente sempre levava o café para alguém precificar, alguém provar e aí a gente conseguir vender. Então esse caminho contrário, do comprador vir até o produtor é incrível, é um sonho mesmo”, afirmou Jhone.

A experiência também marcou quem veio de fora conhecer de perto o café brasileiro. “Essa viagem foi incrível e uma ótima oportunidade para conhecer os produtores, a equipe da ApexBrasil e a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Sempre amei o café brasileiro, mas poder aprofundar meu entendimento é algo inestimável. Não somos uma empresa grande, mas compramos muito café e queremos crescer. Acredito que esta viagem marcou o início de relações que podemos desenvolver no futuro, que é justamente o objetivo de trazer compradores e profissionais da indústria ao Brasil: criar conexões, saber com quem estamos lidando e construir confiança. Quando se investe muito dinheiro em um contêiner de café, é fundamental ter segurança sobre o que está recebendo. Esse nível de confiança e comunicação faz toda a diferença”, destacou o comprador Robert Flam, da Jailhouse Coffee, de Nova York.

Diversificação de mercados

O Exporta Mais Brasil atua desde 2023 promovendo a conexão entre compradores e produtores. O diferencial é que o programa traz compradores ao país, oferecendo a oportunidade não apenas de fazer reuniões de negócio frente a frente com os produtores nacionais, mas também ver de perto a produção local, fortalecendo a confiança da origem e qualidade dos produtos.

O programa conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional). Nesta edição, contou também com o apoio setorial da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e de associações regionais de produtores: Conselho das Entidades de Café de Matas de Minas, Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (APEC) e Cafeicultores Associados da Região de Matas de Rondônia (CAFERON).

A edição de Cafés Especiais integra a estratégia permanente da ApexBrasil de fortalecer a presença dos cafés brasileiros de maior valor agregado nos mercados internacionais. A iniciativa também faz parte do esforço do Governo Federal para diversificar destinos de exportação, ampliar oportunidades de negócios e promover uma cadeia cafeeira mais sustentável e competitiva.

Entre 2023 e 2024, o Exporta Mais Brasil realizou 28 edições, apoiou 875 empresas, trouxe ao Brasil 305 compradores de 65 países e gerou R$ 553 milhões em negócios.

