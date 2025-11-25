Cotidiano
João Miguel realiza terceira etapa de testes no São Paulo
O meia João Miguel, campeão Estadual Sub-11 pelo Santa Cruz, realiza no São Paulo nesta semana a terceira fase de testes visando uma vaga nas categorias do clube paulista em 2026. O garoto acreano foi aprovado nos dois primeiros testes e tem boas possibilidades de ser aprovado.
“O João Miguel é um garoto muito promissor. Ele é um garoto diferenciado e em um grande clube poderá evoluir muito”, comentou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.
Clube da Série A
João Miguel tem uma proposta de um clube da Série A para a temporada de 2026. O garoto fecha a semana de testes na sexta, 28, e os seus pais irão decidir qual será o futuro.
Exporta Mais Brasil: rodadas internacionais de negócios para cafés especiais geram R$ 134 milhões
O programa passou pelo Acre, Minas Gerais e Espírito Santo. Ao longo do percurso, cerca de 80 produtores brasileiros apresentaram seus produtos para 24 compradores internacionais de diferentes países
A edição de Cafés Especiais do programa Exporta Mais Brasil da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), realizada entre 1º e 15 de novembro nos estados do Acre, Minas Gerais e Espírito Santo, movimentou um total de R$ 134,21 milhões em negócios imediatos e prospectados para os próximos 12 meses. A iniciativa conectou cerca de 80 produtores brasileiros de cafés especiais a 24 potenciais compradores oriundos da América, Europa, Oriente Médio e Ásia.
Ao longo da edição, os compradores
A rota dos negócios
Do Acre às montanhas de Minas e do Espírito Santo, produtores abriram suas fazendas para receber os compradores de diversos países que vivenciaram de perto a origem, o sabor e as histórias que tornam o café do Brasil único.
A primeira etapa ocorreu em Rio Branco (AC), nos dias 2 e 3 de novembro, e foi marcada pelo lançamento do concurso internacional The Best of Canephora, dedicado aos robustas amazônicos, e pelo anúncio da criação do primeiro curso de formação de provadores de café da região Norte, previsto para 2026. As ações movimentaram R$ 4,4 milhões em negócios imediatos e projetaram R$ 9,38 milhões para os próximos 12 meses.
Em seguida, os compradores seguiram para Belo Horizonte (MG), onde participaram, de 5 a 7 de novembro, da Semana Internacional do Café (SIC), um dos principais eventos do setor no país. A etapa gerou R$ 7,83 milhões de negócios fechados e perspectivas de mais R$ 35,71 milhões ao longo do próximo ano.
A programação se encerrou entre 9 e 14 de novembro nas regiões de Matas de Minas (MG) e Caparaó (MG/ES), reconhecidas pela produção de cafés especiais de alto valor. As duas etapas somaram R$ 3,73 milhões e R$ 6,39 milhões em contratos imediatos e projeções de R$ 32,13 milhões e R$ 34,64 milhões, respectivamente.
No Caparaó, Jhone Milanez, representante do Sítio Santa Rita, recebeu os compradores e disse ter realizado um sonho. “Isso é um sonho se realizando. Há 15 anos a gente não imaginava que um dia viriam compradores internacionais de café aqui na nossa propriedade, buscando nossos cafés. A gente sempre levava o café para alguém precificar, alguém provar e aí a gente conseguir vender. Então esse caminho contrário, do comprador vir até o produtor é incrível, é um sonho mesmo”, afirmou Jhone.
A experiência também marcou quem veio de fora conhecer de perto o café brasileiro. “Essa viagem foi incrível e uma ótima oportunidade para conhecer os produtores, a equipe da ApexBrasil e a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Sempre amei o café brasileiro, mas poder aprofundar meu entendimento é algo inestimável. Não somos uma empresa grande, mas compramos muito café e queremos crescer. Acredito que esta viagem marcou o início de relações que podemos desenvolver no futuro, que é justamente o objetivo de trazer compradores e profissionais da indústria ao Brasil: criar conexões, saber com quem estamos lidando e construir confiança. Quando se investe muito dinheiro em um contêiner de café, é fundamental ter segurança sobre o que está recebendo. Esse nível de confiança e comunicação faz toda a diferença”, destacou o comprador Robert Flam, da Jailhouse Coffee, de Nova York.
Diversificação de mercados
O Exporta Mais Brasil atua desde 2023 promovendo a conexão entre compradores e produtores. O diferencial é que o programa traz compradores ao país, oferecendo a oportunidade não apenas de fazer reuniões de negócio frente a frente com os produtores nacionais, mas também ver de perto a produção local, fortalecendo a confiança da origem e qualidade dos produtos.
O programa conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional). Nesta edição, contou também com o apoio setorial da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e de associações regionais de produtores: Conselho das Entidades de Café de Matas de Minas, Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (APEC) e Cafeicultores Associados da Região de Matas de Rondônia (CAFERON).
A edição de Cafés Especiais integra a estratégia permanente da ApexBrasil de fortalecer a presença dos cafés brasileiros de maior valor agregado nos mercados internacionais. A iniciativa também faz parte do esforço do Governo Federal para diversificar destinos de exportação, ampliar oportunidades de negócios e promover uma cadeia cafeeira mais sustentável e competitiva.
Entre 2023 e 2024, o Exporta Mais Brasil realizou 28 edições, apoiou 875 empresas, trouxe ao Brasil 305 compradores de 65 países e gerou R$ 553 milhões em negócios.
Exército investiga Subcomandante do 7° BEC por usar conta para cobrar hospedagem
Uma denúncia recebida pelo ac24horas afirma que o subcomandante do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), tenente-coronel Mayke Costa Santos, estaria recebendo valores de hospedagem da Casa de Hóspedes da unidade diretamente em sua conta pessoal. Segundo o relato, os pagamentos eram feitos via PIX e cobrados por intermédio de um subtenente. Ao jornal, o alvo das denúncias admitiu o recebimento dos valores.
A denúncia, que foi protocolada no Ministério Público Militar e foi enviada ao comando do batalhão, descreve que “o referido oficial estaria recebendo valores em suas contas bancárias pessoais, via PIX, referentes à cobrança pela permanência de militares e seus dependentes na Casa de Hóspedes do Batalhão”. O texto também defende que a cobrança deveria seguir as normas oficiais e ser destinada “aos cofres públicos, e não para contas particulares”. Além disso, o denunciante afirma que outros militares estariam passando pela mesma situação. “Outros militares que dependem dessa instalação passam por essa situação de ter que pagar diretamente ao subcomandante do batalhão”, diz o relato.
Em entrevista ao ac24horas, o tenente-coronel Mayke reconheceu que os pagamentos eram feitos para sua conta pessoal, mas disse que se trata de um procedimento informal e destinado exclusivamente ao custeio de melhorias da própria Casa de Hóspedes. O oficial afirmou que a prática é conhecida dentro da unidade. “Todos os militares, família militar que utiliza da casa de hóspedes, faz esse pagamento. Até eles são cientes”, declarou.
Questionado sobre a legalidade de o dinheiro cair em sua conta privada, respondeu:
“É porque a gente não tem contas diretas, entendeu? Então a gente utiliza e repassa e faz a prestação de contas”. Mayke também disse que os valores são enviados à União por meio de GRU, ou aplicados diretamente na estrutura do batalhão. Na entrevista feita no dia 14 de novembro, o subcomandante concordou em fornecer comprovantes que possam demonstrar as melhorias feitas com os recursos, mas até o fechamento desta matéria, não o fez.
7º BEC abre apuração interna e afirma compromisso com a legalidade
Após ser informado sobre o caso, o 7º BEC enviou nota oficial à reportagem informando que abriu investigação para apurar a conduta. A Seção de Comunicação Social afirmou que o comando recebeu a denúncia “prontamente” e que as providências já foram adotadas.
Em nota, o Batalhão declarou que “as providências internas para a sua rigorosa apuração já foram imediatamente iniciadas, em conformidade com os regulamentos militares, a legislação pátria e os princípios que regem a Administração Pública”, e destacou seu compromisso institucional com transparência. “A instituição assegura que todas as informações serão tratadas com a seriedade que o assunto requer e que, caso se comprovem irregularidades, as medidas administrativas, disciplinares ou outras cabíveis serão rigorosamente aplicadas”, diz um trecho.
Veja a nota completa:
Agradecemos o seu contato e a valiosa contribuição ao trazer ao nosso conhecimento as informações veiculadas sobre possíveis irregularidades relacionadas à Casa de Hóspedes do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC).
Informamos que a denúncia foi prontamente recebida por este Comando e as providências internas para a sua rigorosa apuração já foram imediatamente iniciadas, em conformidade com os regulamentos militares, a legislação pátria e os princípios que regem a Administração Pública.
O 7º BEC reafirma seu inabalável compromisso com a ética, a legalidade, a disciplina militar e a transparência em todas as suas ações, prezando sempre pelo estrito cumprimento da lei e de seus regulamentos internos. A instituição assegura que todas as informações serão tratadas com a seriedade que o assunto requer e que, caso se comprovem irregularidades, as medidas administrativas, disciplinares ou outras cabíveis, serão rigorosamente aplicadas.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se mostrem pertinentes e compatíveis com a fase de apuração, dentro dos limites que a matéria exige.
Atenciosamente,
Cmt 7º BEC
ABMAC fecha participação no Campeonato Brasileiro na 4ª posição no 45+
A equipe da Associação de Basquete Master do Acre (ABMAC) terminou o Campeonato Brasileiro Masters disputado em Maceió, Alagoas, na última semana, na 4ª colocação. Depois de vencer as seleções de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Alagoas na primeira fase, a ABMAC caiu na semifinal para o Mato Grosso(tricampeão) e foi derrotada por Minas Gerais na disputa do 3º lugar.
Na disputa do torneio 40+, a ABMAC foi eliminada na fase de classificação com derrotas para São Paulo(campeão). Minas Gerais e Distrito Federal.
“Disputamos um Brasileiro de excelente nível nas duas categorias. Com a equipe de 45 ficou a sensação de poder ir mais longe após a grande primeira fase. Vamos seguir com os treinamentos e começar a pensar nos eventos da temporada de 2026”, disse o presidente da ABMAC, Alberdan Lopes (Dão).
