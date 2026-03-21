João Jácome participa de assembleia geral da CBAt em São Paulo

O presidente da Federação Acreana de Atletismo(Facat), professor João Gomes Jácome, participa neste domingo, 22, no hotel Pestana, em São Paulo, da assembleia geral da Confederação Brasileira de Atletismo(CBAt). A reunião definirá o calendário de eventos da atual temporada e também o orçamento da entidade.

“Existe uma discussão preliminar e na assembleia serão aprovados o calendário e os investimentos. É fundamental pensar em toda a temporada”, declarou o dirigente acreano.

Definir calendário

Após a assembleia em São Paulo, a Facat irá definir o calendário de atividades da temporada de 2026 no Estado.

“Vamos organizar o nosso calendário com as datas reservadas para os torneios regionais e nacionais. A presença dos nossos atletas nos eventos fora do Estado é fundamental”, avaliou João Jácome.

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