Cotidiano
João Jácome participa de assembleia geral da CBAt em São Paulo
O presidente da Federação Acreana de Atletismo(Facat), professor João Gomes Jácome, participa neste domingo, 22, no hotel Pestana, em São Paulo, da assembleia geral da Confederação Brasileira de Atletismo(CBAt). A reunião definirá o calendário de eventos da atual temporada e também o orçamento da entidade.
“Existe uma discussão preliminar e na assembleia serão aprovados o calendário e os investimentos. É fundamental pensar em toda a temporada”, declarou o dirigente acreano.
Definir calendário
Após a assembleia em São Paulo, a Facat irá definir o calendário de atividades da temporada de 2026 no Estado.
“Vamos organizar o nosso calendário com as datas reservadas para os torneios regionais e nacionais. A presença dos nossos atletas nos eventos fora do Estado é fundamental”, avaliou João Jácome.
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Cotidiano
Galvez e Humaitá fazem confronto por vaga na Copa do Brasil em 2027
Galvez e Humaitá fazem neste sábado, a partir das 17h45, no Tonicão, um duelo pela 3ª colocação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A vitória vale a 3ª vaga do Acre na Copa do Brasil na próxima temporada e isso aumenta a importância do jogo.
Galvez
O técnico Maurício Carneiro comandou treinamentos no CT do Imperador após a eliminação na semifinal e pode repetir a equipe do início do segundo jogo contra o Rio Branco. Contudo, uma definição vai ocorrer somente 40 minutos antes da partida.
Humaitá
Sem poder contar com sete atletas, os laterais Lucas e Thiago, o zagueiro Youjany, o meia Pedro e os atacantes Wallace Gladiador, Alexandro, Aldair, todos expulsos contra o Santa Cruz, o técnico Rogério Pina deixou para confirmar os titulares do Humaitá somente no Tonicão.
No apito
Jackson Rodrigues apita Galvez e Humaitá. Divanilson Martins e Roseane Amorim serão os auxiliares.
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Cotidiano
Rio Branco e Santa Cruz decidem o título do Estadual de 2026
Rio Branco e Santa Cruz decidem neste sábado, a partir das 20 horas, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se a partida terminar empatada, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.
Rio Branco
O Rio Branco não poderá contar com o meia Matheus Nego, suspenso, e vai ter o retorno do volante Léo.
“Sabemos da qualidade do Santa Cruz e por isso é necessário realizar um jogo equilibrado. Precisamos entender a partida no início para podermos conquistar o título”, afirmou o técnico Ulisses Torres.
Santa Cruz
O Santa Cruz chega para decisão com elenco completo. Contudo, como ocorreu durante toda a competição, o técnico Sandro Resende deixou para confirmar os titulares somente no Tonicão.
Vamos ter um adversário de tradição e bem montado na sua parte tática. Teremos um jogo bem diferente da fase de classificação, mas estou confiante”, afirmou Sandro Resende.
Nas competições nacionais
Rio Branco e Santa Cruz são os representantes do futebol acreano na Copa do Brasil, Copa Norte e Campeonato Brasileiro da Série D em 2027.
Trio de arbitragem
Jonathan Antero, de Rondônia, apita a decisão entre Rio Branco e Santa Cruz. Antônio Neilson e Renô Cassiano serão os auxiliares.
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Cotidiano
11ª Copinha Arasuper terá duelos eliminatórios no ginásio do Sesc
Depois de 90 partidas na fase de classificação, a 11ª Copinha Arasuper de Futsal terá duelos eliminatórios neste domingo, 22, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc, nas categorias Sub-10, 12 e 14.
“Chegamos em mais um momento importante da competição. Jogos eliminatórios são sempre cercados de muita expectativa”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.
Jogos do Sub-14
Escola Galvez x Botafogo
Cruz x Escolinha da Conquista
Santa Cruz x PSG
Furacão do Norte x Bangu
Sub-12
Camisa 11 x Sena Esporte
Flamenguinho x Escolinha da Conquista
Santa Cruz x Santinha
Botafogo x Furacão do Norte
Sub-10
Furacão do Norte x Sena Esporte
Rei Artur x Arena do Urubu
Escola Galvez x Botafogo
Furacão do Norte x Santa Cruz
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