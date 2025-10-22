João Hassen acerta com Luverdense e vai jogar Estadual do Mato Grosso

O meia João Hassen, um dos destaques do Santa Cruz na conquista do Estadual da 2ª Divisão, é o novo reforço do Luverdense, do Mato Grosso. O acreano acertou visando à disputa do Campeonato Estadual com possibilidade de renovação para o Campeonato Brasileiro da Série D.

“Os dirigentes do Luverdense fizeram uma excelente proposta para o meu empresário (Tarcísio Pugliese) e resolvemos aceitar esse desafio. Estou bastante motivado para atuar no futebol do Mato Grosso”, declarou João Hassen.

Apresentação nesta quarta

João Hassen apresenta-se nesta quarta, 22, em Lucas do Rio Verde, e inicia os treinamentos.

“Recebi a programação e vamos trabalhar muito forte para o Estadual. O Luverdense tem objetivos bem definidos para a temporada de 2026”, declarou o meia acreano.

