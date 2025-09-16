Joabe Lira tem deixado vereadores sem teto e alguns podem ser despejados de gabinetes

Por Saimo Martins – ac24horas

O vereador João Paulo (Podemos) denunciou nesta terça-feira (16) que foi “despejado” do gabinete alugado pela Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ele, a Mesa Diretora, presidida pelo vereador Joabe Lira (UB), nunca realizou o pagamento do aluguel do espaço utilizado por sua equipe.

De acordo com João Paulo, nos primeiros meses ele chegou a arcar com os custos do próprio bolso, mas a situação se tornou insustentável.

“Infelizmente ontem fui informado que tenho que deixar o local junto com minha equipe. Eu atendo pessoas, reúno equipes, eu quero meu gabinete. Estou insatisfeito e é vergonhoso o que está acontecendo”, afirmou o parlamentar, que integra a base do prefeito Tião Bocalom.

O vereador Fábio Araújo (MDB) também cobrou providências da Mesa Diretora. Ele afirmou que o aluguel referente ao mês de agosto de seu gabinete não foi pago e que, caso não haja retorno da presidência da Câmara, poderá deixar o imóvel. “Eu peço providências ou vou deixar o prédio também”, declarou.

Em resposta, o presidente da Câmara, Joabe Lira, disse que já conversou com a Procuradoria da Casa e que a situação depende do cumprimento de exigências legais. “Temos que cumprir o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, e sabemos que esse termo torna o processo burocrático”, explicou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários