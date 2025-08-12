Acre
Joabe Lira reforça compromisso com igrejas e elogia Prefeitura por diálogo no Plano Diretor
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (UB), participou na segunda-feira, 11, da apresentação do novo Plano Diretor a pastores e líderes de igrejas evangélicas, promovida pela Prefeitura. O encontro teve como objetivo apresentar as alterações propostas no texto e ouvir o segmento religioso antes do envio do projeto ao Legislativo.
Para Joabe, a participação das igrejas no debate é estratégica, já que o Plano Diretor define regras que impactam diretamente na abertura e funcionamento de templos, como exigências para estacionamento próprio.
“Convidamos as igrejas e os pastores para participar porque sabemos o impacto direto que o Plano Diretor terá no funcionamento dos templos. Hoje foi o encerramento da etapa no Executivo e, agora, o debate continua no Legislativo. Primeiro, nas comissões, e depois no plenário. Muitas das reivindicações apresentadas pelos líderes já foram contempladas no texto e, o que ainda precisar de ajuste, vamos discutir e corrigir”, afirmou.
O presidente explicou que um documento com as propostas das igrejas já foi encaminhado aos vereadores e defendeu que a categoria mantenha uma comissão permanente de diálogo com o Legislativo. “Sugiro que mantenhamos uma representação formal das igrejas para acompanhar de perto a tramitação. Isso facilita o diálogo e garante que o que foi acordado aqui não se perca no caminho”, disse.
Evangélico desde a infância, Joabe Lira ressaltou o papel social das igrejas na capital. “As igrejas não são apenas prédios, são lugares que transformam vidas, resgatam famílias e combatem a fome e o vício. Isso precisa do apoio do poder público”, destacou.
Na ocasião, o prefeito Tião Bocalom também apresentou pontos centrais do projeto. Entre as alterações propostas, está a legalização de templos religiosos que, devido às normas atuais, encontram-se em situação irregular. “É o mínimo que o poder público pode fazer por instituições que prestam um serviço tão valioso à nossa sociedade”, afirmou Bocalom.
O texto inclui ainda mudanças voltadas ao setor comercial, como a criação de soluções para a falta de estacionamentos na região central e a revisão da cobrança da taxa de lixo para igrejas. Segundo o prefeito, as medidas visam apoiar quem gera emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Rio Branco.
Após passar pelas comissões, o Plano Diretor será discutido em audiência pública, reunindo vereadores, representantes da Prefeitura, líderes religiosos e outros setores da sociedade. A expectativa é de um debate amplo e aprofundado, com participação ativa da população antes da votação final no plenário.
Comentários
Acre
PF deflagra operação para combater crimes contra a Reserva Extrativista Chico Mendes
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (12/8), a Operação Terra Grabber, com a finalidade de desarticular organização criminosa responsável por invasões de terras públicas, desmatamento ilegal e comercialização irregular de áreas situadas no interior da Resex Chico Mendes, no Estado do Acre.
A investigação, iniciada a partir de denúncias encaminhadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), revelou a atuação de grupos estruturados que promoviam a ocupação indevida de áreas protegidas, com uso de contratos falsificados e ameaças a moradores tradicionais.
As diligências apontam ainda que os investigados mantinham rebanhos bovinos em áreas desmatadas ilegalmente dentro da Resex, utilizando documentos forjados para simular legalidade nas transações. Também foram apuradas movimentações bancárias suspeitas.
Comentários
Acre
Jovem baleado no Segundo Distrito de Rio Branco morre durante cirurgia
Ismael Fontenele, de 21 anos, foi atingido no abdômen e nas costas; criminosos seguem foragidos
Ismael Fontenele de Oliveira, de 21 anos, morreu na noite desta segunda-feira (11) no centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco, após ser baleado horas antes na Travessa Caju, bairro Canaã, no Segundo Distrito da capital.
Segundo informações, a vítima saía da casa do pai quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta. Um dos suspeitos efetuou diversos disparos, atingindo Ismael no abdômen e nas costas. Após o ataque, os criminosos fugiram.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e levou o jovem ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante a cirurgia.
A Polícia Militar isolou a área do crime, ouviu testemunhas e fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação ainda é desconhecida.
Comentários
Acre
Adolescente fica ferido em colisão entre moto e carro na BR-317 em Brasiléia
Vítima de 16 anos sofreu fratura na mão esquerda e deve passar por procedimento cirúrgico em Rio Branco
Um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais L. S. L., ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde desta segunda-feira (11), na BR-317, na entrada de Brasiléia, em frente a um mercado.
Segundo informações preliminares, o jovem seguia sentido Bairro/Centro quando o carro teria tentado acessar o mercado, impossibilitando a manobra de desvio. Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na mão esquerda e precisará ser transferida nesta terça-feira (12) para Rio Branco, onde poderá passar por procedimento cirúrgico.
Após o acidente, ambos os veículos foram removidos por guincho. A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades de trânsito e um laudo deverá apontar, nos próximos dias, as circunstâncias exatas da colisão.
Você precisa fazer login para comentar.