Joabe Lira propõe feriado municipal em homenagem ao Dia do Gari em Rio Branco

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), apresentou nesta quarta-feira, 26, um Projeto de Lei que cria oficialmente o Dia Municipal do Gari e estabelece feriado para a categoria no dia 23 de outubro.

A iniciativa, já aprovada pelos parlamentares e encaminhada para sanção do Executivo, altera o calendário oficial de eventos do município e reconhece o papel dos profissionais responsáveis pela limpeza e manutenção das vias públicas da capital.

O texto também determina que o Poder Público realize ações de conscientização e valorização do trabalho desempenhado pelos garis, incentivando o respeito e o reconhecimento da população.

Com a nova proposta, fica revogada a Lei nº 501, de 17 de outubro de 1984, que tratava anteriormente da data comemorativa. A legislação passará a valer a partir da publicação oficial.

Relacionado

Comentários