Joabe Lira propõe feriado municipal em homenagem ao Dia do Gari em Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), apresentou nesta quarta-feira, 26, um Projeto de Lei que cria oficialmente o Dia Municipal do Gari e estabelece feriado para a categoria no dia 23 de outubro.
A iniciativa, já aprovada pelos parlamentares e encaminhada para sanção do Executivo, altera o calendário oficial de eventos do município e reconhece o papel dos profissionais responsáveis pela limpeza e manutenção das vias públicas da capital.
O texto também determina que o Poder Público realize ações de conscientização e valorização do trabalho desempenhado pelos garis, incentivando o respeito e o reconhecimento da população.
Com a nova proposta, fica revogada a Lei nº 501, de 17 de outubro de 1984, que tratava anteriormente da data comemorativa. A legislação passará a valer a partir da publicação oficial.
Erosão expõe possível risco estrutural em ponte que liga Brasiléia a Cobija
A ponte Wilson Pinheiro, que conecta Brasiléia (AC) à cidade boliviana de Cobija, voltou ao centro das discussões públicas após uma denúncia apresentada pela vereadora Isabely Araújo (Republicanos) durante a sessão realizada nesta terça-feira, 25, na Câmara Municipal.
A parlamentar exibiu um vídeo gravado por um morador, no qual é possível observar sinais de erosão que podem estar comprometendo a estrutura da ponte, especialmente no trecho localizado no lado boliviano.
A equipe do O Alto Acre esteve no local e constatou que a erosão é visível. Tubulações de esgoto despejam resíduos diretamente sobre as bases de sustentação, deixando partes de concreto expostas. Também foi identificado um desnível e afastamento no acesso à ponte pelo território boliviano, o que acendeu ainda mais o alerta.
Procurada, a Assessoria de Comunicação do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informou que a responsabilidade de manutenção da ponte foi transferida ao Estado, em parceria com o município, e que uma equipe técnica será enviada para realizar vistoria na área afetada. O órgão afirmou ainda que, caso seja confirmada a necessidade, intervenções emergenciais serão adotadas para garantir a segurança da estrutura e de seus usuários.
A ponte é um dos principais pontos de circulação entre os dois países, com grande fluxo de veículos, pedestres e atividades comerciais, o que torna a situação motivo de preocupação para autoridades e moradores da região fronteiriça.
Deputado Tadeu Hassem cobra urgência no PCCR da Comunicação e anuncia Audiência Pública da LOA
Durante a sessão desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) voltou a cobrar prioridade para a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação, destacando que a categoria sofre há décadas com defasagem salarial e, consequentemente, falta de reconhecimento.
O parlamentar informou que a Secretaria de Comunicação já encaminhou o pedido de atualização do plano e que a Secretaria de Planejamento está finalizando o estudo de impacto financeiro. “São menos de setenta servidores que mantêm de pé uma das áreas mais estratégicas do governo. É hora de olhar para essas pessoas”, declarou Hassem, ressaltando que a valorização da Comunicação deve ser tratada como pauta essencial dentro da discussão orçamentária.
Na mesma oportunidade, o deputado anunciou a realização de uma audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, marcada para o dia 11 de dezembro, no plenário da Aleac. O evento reunirá representantes dos poderes, órgãos e entidades de classe para debater as metas e prioridades do governo para o próximo ano.
“A LOA é o instrumento que define onde os recursos do Estado serão aplicados. É aqui, neste plenário, que ajustamos, corrigimos e propomos emendas para garantir que o orçamento reflita as necessidades reais da população”, afirmou o parlamentar, reforçando o convite para que os servidores da Comunicação participem da audiência e defendam a inclusão do PCCR no planejamento financeiro do Estado.
Prefeito Jerry Correia acompanha início de nova etapa de construção de casas populares no município
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, juntamente com o secretário municipal de Planejamento, Quedinei, vistoriou nesta semana o início de mais uma importante obra habitacional no município: a construção de 11 novas casas populares no Km 02, na parte alta da cidade. Além das moradias, está sendo realizado o asfaltamento da rua e toda a infraestrutura necessária para garantir que as famílias vivam com conforto, segurança e dignidade.
Essas 11 novas unidades habitacionais se somam às 11 casas já concluídas na parte baixa da cidade, que estão nos últimos preparativos para serem entregues às famílias contempladas no sorteio. As obras da parte baixa foram realizadas em parceria com o Governo do Estado do Acre, reforçando a união de esforços para reduzir o déficit habitacional em Assis Brasil.
Além dos projetos já em execução, a gestão municipal garante avanços ainda maiores. O prefeito Jerry Correia destacou que o município possui mais três programas habitacionais com recursos assegurados pelo Minha Casa, Minha Vida, sendo:
•24 novas unidades em um primeiro projeto;
•30 unidades em um segundo;
•20 unidades em um terceiro programa.
Somando todas as iniciativas, Assis Brasil avança para transformar a vida de dezenas de famílias, oferecendo moradia digna e fortalecendo o desenvolvimento urbano da cidade.
“O nosso compromisso é trabalhar para quem mais precisa. Moradia é dignidade, é segurança, é qualidade de vida. Estamos construindo uma nova história para o povo de Assis Brasil”, destacou o prefeito Jerry Correia durante a visita técnica.
A Prefeitura segue firme no propósito de garantir investimentos, ampliar programas sociais e promover melhorias que impactem diretamente na vida da população.
