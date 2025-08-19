Joabe Lira homenageia Conselho Regional de Contabilidade do Acre por 30 anos de atuação

A Câmara Municipal de Rio Branco promoveu na terça-feira, 19, um ato solene em homenagem aos 30 anos do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC), destacando a contribuição essencial dos profissionais da área para o desenvolvimento da sociedade. A solenidade foi proposta pelo presidente do Legislativo municipal, vereador Joabe Lira (União Brasil), que conduziu a sessão e recepcionou os homenageados.

Estiveram presentes representantes de peso do setor contábil regional e nacional, entre eles: Joaquim Alencar Zêrro Filho, vice-presidente de Governança e Gestão Estratégica do Conselho Federal de Contabilidade; Ediberto Conte de Souza, presidente do CRC-AC; Ayrton Divino Chaves de Souza, ex-presidente e atual vice-presidente do CRC-AC; Marcelo Augusto Jorge, contador da Secretaria de Estado de Administração (CEAP) e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade; e Francisco Brito do Nascimento, vice-presidente do CRC-AC, apontado como um dos principais responsáveis pela criação do conselho no Acre.

Durante o ato, Joabe Lira destacou que a contabilidade é um instrumento fundamental de transparência e equilíbrio das contas públicas. Ele ressaltou que “celebrar os 30 anos do CRC é reconhecer não apenas uma profissão, mas pessoas que garantem, com ética e competência, a solidez da economia e a boa gestão dos recursos públicos”.

Ao dispor da fala, Joaquim Zêrro Filho reforçou o papel estratégico da contabilidade na vida pública e privada, destacando que o CRC-AC representa mais de 1.300 contadores no estado. Ele relembrou sua trajetória ao lado da categoria desde 1999 e mencionou a conquista histórica da implementação do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Acre como um marco do fortalecimento da profissão.

“A verdadeira essência do poder está em proporcionar soluções para quem não alcança por vias naturais. E isso se faz servindo”, disse Zêrro, citando ainda o livro de Filipenses como inspiração de humildade e compromisso com o outro.

Ediberto Conte de Souza, atual presidente do CRC-AC, reafirmou a dedicação da instituição às causas da contabilidade pública e privada. Já Francisco Brito foi homenageado por sua atuação desde a fundação do CRC no estado, sendo o responsável pela primeira carta de solicitação ao Conselho Federal de Contabilidade para a criação da entidade no Acre.

O professor Marcelo Augusto Jorge e o vice-presidente Ayrton Divino Chaves de Souza também foram destacados pelo trabalho técnico e histórico prestado ao setor público e à formação acadêmica, especialmente pela articulação da norma 7 e pelo apoio à criação do curso de Ciências Contábeis da UFAC.

