Joabe Lira homenageia Conselho Regional de Contabilidade do Acre por 30 anos de atuação
A Câmara Municipal de Rio Branco promoveu na terça-feira, 19, um ato solene em homenagem aos 30 anos do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC), destacando a contribuição essencial dos profissionais da área para o desenvolvimento da sociedade. A solenidade foi proposta pelo presidente do Legislativo municipal, vereador Joabe Lira (União Brasil), que conduziu a sessão e recepcionou os homenageados.
Estiveram presentes representantes de peso do setor contábil regional e nacional, entre eles: Joaquim Alencar Zêrro Filho, vice-presidente de Governança e Gestão Estratégica do Conselho Federal de Contabilidade; Ediberto Conte de Souza, presidente do CRC-AC; Ayrton Divino Chaves de Souza, ex-presidente e atual vice-presidente do CRC-AC; Marcelo Augusto Jorge, contador da Secretaria de Estado de Administração (CEAP) e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade; e Francisco Brito do Nascimento, vice-presidente do CRC-AC, apontado como um dos principais responsáveis pela criação do conselho no Acre.
Durante o ato, Joabe Lira destacou que a contabilidade é um instrumento fundamental de transparência e equilíbrio das contas públicas. Ele ressaltou que “celebrar os 30 anos do CRC é reconhecer não apenas uma profissão, mas pessoas que garantem, com ética e competência, a solidez da economia e a boa gestão dos recursos públicos”.
Ao dispor da fala, Joaquim Zêrro Filho reforçou o papel estratégico da contabilidade na vida pública e privada, destacando que o CRC-AC representa mais de 1.300 contadores no estado. Ele relembrou sua trajetória ao lado da categoria desde 1999 e mencionou a conquista histórica da implementação do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Acre como um marco do fortalecimento da profissão.
“A verdadeira essência do poder está em proporcionar soluções para quem não alcança por vias naturais. E isso se faz servindo”, disse Zêrro, citando ainda o livro de Filipenses como inspiração de humildade e compromisso com o outro.
Ediberto Conte de Souza, atual presidente do CRC-AC, reafirmou a dedicação da instituição às causas da contabilidade pública e privada. Já Francisco Brito foi homenageado por sua atuação desde a fundação do CRC no estado, sendo o responsável pela primeira carta de solicitação ao Conselho Federal de Contabilidade para a criação da entidade no Acre.
O professor Marcelo Augusto Jorge e o vice-presidente Ayrton Divino Chaves de Souza também foram destacados pelo trabalho técnico e histórico prestado ao setor público e à formação acadêmica, especialmente pela articulação da norma 7 e pelo apoio à criação do curso de Ciências Contábeis da UFAC.
Preventório e Veneza jogam pela recuperação na Série A
Preventório e Veneza fazem um confronto isolado nesta terça, 19, a partir das 20h30, no ginásio do Sesc, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. As duas equipes foram derrotadas na estreia e o jogo significa recuperação no torneio.
Partida adiada
Fluminense da Bahia e Quinarí deveriam se enfrentar nesta terça pela Série A. Contudo, a direção do Quinarí encaminhou um pedido a Federação Acreana de Futsal (Fafs) solicitando o adiamento da partida.
A direção da Fafs adiou o confronto e ainda irá definir uma nova data para o jogo.
Polícia Civil leva conscientização sobre violência doméstica a passageiros de ônibus em rodoviária de Rio Branco
Palestras da Operação Shamar e campanha Agosto Lilás abordaram tipos de violência, medidas protetivas e canais de denúncia dentro dos veículos; ação foi convidada pela PRF
Como parte das ações da campanha Agosto Lilás e da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta terça-feira, dia 19, uma série de palestras educativas para passageiros e funcionários de empresas de transporte na Rodoviária Internacional de Rio Branco. A iniciativa, conduzida pela delegada Michelle Boscaro, foi realizada a convite da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levou informações sobre violência doméstica diretamente dentro dos ônibus.
Durante as abordagens, a equipe explicou os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, detalhou como funcionam as medidas protetivas de urgência e orientou sobre os canais de denúncia, como os números 180 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar). A ação buscou ampliar o acesso da população aos mecanismos de proteção às mulheres.
“A violência contra a mulher não acontece apenas dentro de casa, mas também em ambientes de trabalho ou em locais de grande circulação, como ônibus interestaduais”, alertou a delegada Michelle Boscaro. “Nosso objetivo é conscientizar e estimular as denúncias, garantindo que as vítimas saibam que não estão sozinhas”.
O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, reforçou que a iniciativa integra um esforço nacional de combate à violência de gênero. “Temos intensificado nossas ações para garantir acolhimento às vítimas, cumprir medidas protetivas e, sobretudo, levar informação à sociedade, pois a conscientização é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção desse tipo de crime”, destacou.
Congresso instala CPMI do INSS sem representação do Acre entre seus membros titulares
Comissão mista de inquérito para investigar fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social será presidida pelo senador Omar Aziz (AM) e relatada pelo deputado Ricardo Ayres (TO)
O Congresso Nacional instala na próxima quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar fraudes e irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social.
A composição do colegiado, no entanto, não inclui nenhum parlamentar do Acre entre seus titulares ou suplentes, deixando o estado sem representação direta nos trabalhos que podem resultar em mudanças significativas no sistema previdenciário.
A comissão será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e terá como relator o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Entre os nomes de destaque confirmados estão senadores como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), além de deputados como Marcel van Hattem (Novo-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO).
A ausência de representantes acreanos na CPMI preocupa entidades de aposentados do estado, que ficarão sem uma voz direta nas investigações sobre fraudes e nos debates sobre possíveis melhorias no atendimento e nas regras do INSS. O órgão é fundamental para milhares de acreanos que dependem de aposentadorias e outros benefícios previdenciários.
A comissão tem previsão de funcionar por 180 dias, prorrogáveis por mais 90, e deverá apurar denúncias de desvios, fraudes em benefícios e irregularidades na gestão do instituto, com poder de convocar autoridades e quebrar sigilos bancário e fiscal.
