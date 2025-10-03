Joabe Lira destaca entrega da ponte sobre o Igarapé Redenção e investimentos na Jarbas Passarinho

Durante a inauguração da ponte sobre o Igarapé Redenção, no quilômetro 6 da estrada Jarbas Passarinho, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, ressaltou a relevância da obra para os moradores da região e a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo na construção de melhorias para a capital.

O parlamentar lembrou que a ponte era um antigo sonho da comunidade e que, além da estrutura em concreto e aço, também está sendo realizada a pavimentação de aproximadamente dois quilômetros da estrada, garantindo mobilidade e qualidade de vida.

“É uma satisfação ver o serviço chegar até esta comunidade, que tanto precisava. Nosso mandato tem estado presente nos bairros e na zona rural, e acompanhar a realização desta obra nos enche de alegria por saber que estamos contribuindo para o desenvolvimento de Rio Branco”, afirmou Joabe Lira.

O presidente também destacou o empenho do prefeito Tião Bocalom e reconheceu o impacto de obras estruturantes para a cidade. “O prefeito tem dado respostas concretas às demandas da população, resolvendo problemas históricos. A ponte do Redenção é um exemplo: durante anos a comunidade sofreu com enchentes e alagamentos, e hoje esse desafio é superado de forma definitiva”, frisou.

Na ocasião, o vereador reforçou que a Câmara tem atuado de forma colaborativa, aprovando matérias de interesse público e fiscalizando as ações da gestão. Ele citou ainda obras em andamento, como o Mercado da Estação Experimental e o viaduto próximo à ABB, além da nova sede da Câmara Municipal, que será entregue este ano como um espaço moderno e digno para receber a população.

Joabe Lira finalizou reafirmando seu compromisso com a cidade e a confiança no trabalho da atual gestão. “Rio Branco está vivendo um novo momento. O que antes era apenas sonho, hoje é realidade. O Legislativo está junto, caminhando lado a lado para que cada vez mais comunidades sejam alcançadas por esse desenvolvimento”, concluiu.

