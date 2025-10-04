Geral
Joabe Lira destaca entrega da ponte sobre o Igarapé Redenção e investimentos na Jarbas Passarinho
Durante a inauguração da ponte sobre o Igarapé Redenção, no quilômetro 6 da estrada Jarbas Passarinho, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, ressaltou a relevância da obra para os moradores da região e a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo na construção de melhorias para a capital.
O parlamentar lembrou que a ponte era um antigo sonho da comunidade e que, além da estrutura em concreto e aço, também está sendo realizada a pavimentação de aproximadamente dois quilômetros da estrada, garantindo mobilidade e qualidade de vida.
“É uma satisfação ver o serviço chegar até esta comunidade, que tanto precisava. Nosso mandato tem estado presente nos bairros e na zona rural, e acompanhar a realização desta obra nos enche de alegria por saber que estamos contribuindo para o desenvolvimento de Rio Branco”, afirmou Joabe Lira.
O presidente também destacou o empenho do prefeito Tião Bocalom e reconheceu o impacto de obras estruturantes para a cidade. “O prefeito tem dado respostas concretas às demandas da população, resolvendo problemas históricos. A ponte do Redenção é um exemplo: durante anos a comunidade sofreu com enchentes e alagamentos, e hoje esse desafio é superado de forma definitiva”, frisou.
Na ocasião, o vereador reforçou que a Câmara tem atuado de forma colaborativa, aprovando matérias de interesse público e fiscalizando as ações da gestão. Ele citou ainda obras em andamento, como o Mercado da Estação Experimental e o viaduto próximo à ABB, além da nova sede da Câmara Municipal, que será entregue este ano como um espaço moderno e digno para receber a população.
Joabe Lira finalizou reafirmando seu compromisso com a cidade e a confiança no trabalho da atual gestão. “Rio Branco está vivendo um novo momento. O que antes era apenas sonho, hoje é realidade. O Legislativo está junto, caminhando lado a lado para que cada vez mais comunidades sejam alcançadas por esse desenvolvimento”, concluiu.
Prefeitura de Epitaciolândia entrega camionete para a Secretaria da Mulher
Na manhã desta sexta-feira, 03, a Prefeitura de Epitaciolândia realizou a entrega oficial de uma camionete Triton destinada à Secretaria Municipal da Mulher. A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, da secretária da Mulher Jamile Albuquerque, do senador da República Sérgio Petecão — autor da emenda parlamentar que possibilitou a aquisição do veículo —, além do presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Rosiclei, vereadores da base, secretários, servidores públicos e a população em geral.
Durante o evento, o prefeito Sérgio Lopes agradeceu ao senador pelo apoio contínuo ao município:
“Esse veículo vem em boa hora. O senador Petecão sempre teve um carinho especial por Epitaciolândia e tem nos ajudado muito, destinando recursos para diversas áreas”, destacou.
O senador Petecão também expressou gratidão pela receptividade da população e reforçou seu compromisso em continuar contribuindo com o desenvolvimento do município.
A secretária da Mulher, Jamile Albuquerque, ressaltou a importância da nova conquista para o fortalecimento das ações da pasta:
“Essa camionete vai fortalecer os trabalhos da secretaria, garantindo melhores condições para atender todas as mulheres que precisam do nosso apoio”, afirmou.
Com mais esse investimento, a Prefeitura de Epitaciolândia reforça o compromisso de ampliar a estrutura de atendimento às políticas públicas voltadas às mulheres, fortalecendo a rede de proteção e cuidado no município.
Acusados de matar sobrinho-neto de Marina Silva vão a júri popular, decide Justiça do AC
André de Oliveira da Silva e Denis da Rocha Tavares serão julgados pela morte de Cauã Nascimento Silva, de 19 anos. Crime ocorreu em fevereiro de 2024 no bairro Taquari, em Rio Branco.
A Justiça do Acre decidiu levar a júri popular André de Oliveira da Silva e Denis da Rocha Tavares, acusados de envolvimento na morte de Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O crime ocorreu em fevereiro de 2024 em Rio Branco. A data do júri ainda não foi definida.
Os acusados pelo crime são representados pela Defensoria Pública (DPE-AC), que costuma não se manifestar sobre os casos.
A decisão, que veio após 1 ano e 8 meses do homicídio, mostra que de acordo com as investigações, Cauã foi morto dentro de casa enquanto repousava em seu quarto. Os acusados teriam arrombado a porta e efetuado três disparos de arma de fogo. André foi preso na posse de uma pistola calibre 40, a mesma utilizada no crime. Os envolvidos foram presos sete meses após o crime.
A polícia apurou que a motivação seria uma disputa entre facções criminosas, apesar de a vitima não ter indícios direto de ligação. Entretanto, Cauã havia sido visto, supostamente, pichando siglas de facção rival a que ele teria se aproximado dias antes do assassinato.
O delegado responsável pelo caso, Cristiano Bastos, afirmou à época que Cauã não tinha passagem pela polícia. “Ele não era de facção até então, mas passou a andar com o pessoal que tinha tomado a região. Alguns resistentes da outra facção mandaram matar ele”, explicou.
A audiência de custódia ocorreu em maio deste ano, após três tentativas de agendamento. Nela, acusação, defesa e testemunhas foram ouvidas pelo juiz. A decisão foi que a prisão preventiva fosse mantida até o julgamento.
Cauã vivia com a tia, um primo e outros familiares em uma casa localizada na Rua Baguari, bairro Taquari, na capital acreana. Durante as investigações, a polícia chegou a ouvir outros suspeitos ligados às duas facções que atuam no bairro onde o crime ocorreu. A dupla foi denunciada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) em novembro de 2024.
Conforme as investigações da Polícia Civil, André da Silva é apontado como o executor da vítima e Denis Tavares o dono da arma usada no crime. André é réu confesso, conforme o processo. Na época da prisão, o acusado afirmou que recebeu ordem da facção para matar Cauã, que tinha se mudado para o bairro recentemente e tinha sido flagrado pichando a sigla de outra facção nos muros.
À época, a ministra fez um post no ‘X’, antigo Twitter, lamentando o ocorrido.
“Com imenso pesar e dor , recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado em Rio Branco no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família”, disse.
