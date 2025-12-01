Geral
Joabe Lira destaca a importância da primeira eleição direta para juízes de paz no Acre
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, parabenizou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e a população acreana pela realização da primeira eleição direta para juízes e juízas de paz do país. O pleito inédito ocorreu no último domingo, 30, e mobilizou os 22 municípios acreanos em um processo considerado histórico para a participação cidadã.
Ao todo, 303 candidaturas aptas disputaram as 24 vagas distribuídas pelo estado. Rio Branco reuniu o maior número de concorrentes — 101 inscritos para apenas três vagas. Cruzeiro do Sul veio em seguida, com 33 candidatos, e Sena Madureira teve 23. Nas demais cidades, a disputa variou entre quatro e 14 postulantes.
O presidente da Câmara ressaltou o simbolismo desse avanço institucional. “Essa eleição representa maturidade democrática e compromisso com a justiça comunitária. Foi emocionante ver a população indo às urnas para escolher pessoas que vão atuar diretamente na mediação de conflitos e no atendimento às famílias. Parabenizo o Tribunal de Justiça pela organização e todos os eleitores que participaram desse momento único.”, afirmou.
Em Rio Branco, foram eleitos: Alicia Thaís Rodrigues – 1.170 votos; Cleide Silva – 860 votos; e Frank Batista – 817 votos. Joabe desejou sorte aos três eleitos em Rio Branco e estendeu os cumprimentos aos demais escolhidos em todo o Acre.
“Parabenizo cada um dos 24 eleitos no estado. O Acre ganha quando a população participa e fortalece mecanismos de diálogo e conciliação. Conheço a Alicia e seu histórico de presença e disponibilidade nas comunidades, sempre contribuindo para o diálogo. Assim como Cleide e Frank, chega a uma função que exige equilíbrio, escuta e capacidade de acolher quem procura a Justiça de Paz.”
Por fim, Lira frisou sobre o papel de destaque do Acre ao ser o primeiro estado do país a colocar em prática a eleição direta para juízes e juízas de paz. “O Acre foi pioneiro e mostrou sua força. Esse modelo aproxima a população dos mecanismos de justiça e reforça a cultura do diálogo. Que os eleitos façam um mandato humano, responsável e comprometido com as comunidades.”, completou Joabe Lira.
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre deflagra Operação Desmonte III e prende 11 integrantes de organização criminosa
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou na manhã desta segunda-feira, 1º, a Operação Desmonte III, uma ação integrada com a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core/ AC). A ofensiva teve como objetivo desarticular uma célula de uma organização criminosa com atuação consolidada no estado.
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de 11 pessoas investigadas por integrarem o grupo criminoso. As ações ocorreram simultaneamente em Rio Branco, Bujari e no estado de Goiás, sendo nove prisões na capital acreana, uma no Bujari e uma em Goiânia.
Polícia Civil do Acre deflagra Operação Desmonte III e prende 10 integrantes de organização criminosa. Fotos: assessoria/ PCACAs
investigações conduzidas pela Draco apontaram que a facção mantinha uma estrutura interna rígida, com divisão de funções, hierarquia definida e atuação constante nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.
Durante o cumprimento dos mandados, diversos materiais utilizados nas ações criminosas foram apreendidos, incluindo celulares, anotações e documentos de interesse investigativo.
A operação também contou com o apoio da Draco da Polícia Civil de Goiás, sob coordenação do delegado Thiago Torres, cuja equipe foi responsável pela prisão de um dos alvos que estava residindo em Goiânia.
Logo após o término da operação, uma coletiva de imprensa foi realizada na sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), onde todos os presos foram apresentados à autoridade policial.
O delegado titular da Draco, Gustavo Neves, destacou que a Operação Desmonte III reforça a nova fase de enfrentamento qualificado às facções no Acre. “O trabalho reafirma o compromisso da Polícia Civil do Estado do Acre no combate aos crimes praticados por organizações criminosas violentas, contribuindo para maior segurança da população. A unidade seguirá empenhada em ações contínuas e integradas, reforçando sua capacidade investigativa e ampliando o enfrentamento às organizações criminosas na região”, enfatizou.
O coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, ressaltou a complexidade da operação e agradeceu o apoio de todas as forças envolvidas. “A Operação Desmonte III representa um esforço conjunto de inteligência, investigação e integração policial. A atuação simultânea em diferentes estados só foi possível graças ao apoio estratégico da SENASP e à fundamental colaboração da Polícia Civil de Goiás, que prestou suporte operacional e efetuou a prisão de um dos alvos fora do Acre. Nosso objetivo é enfraquecer cada elo dessas organizações, garantindo mais segurança à sociedade acreana”, destacou.
A Operação Desmonte III integra as ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A rede reúne delegados de unidades especializadas de combate ao crime organizado em todo o país, promovendo o compartilhamento de informações e a definição de estratégias de inteligência para o enfrentamento contínuo e eficiente às organizações criminosas.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre investiga feminicídio na zona rural de Bujari; suspeito foi preso em flagrante
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, investiga um crime de feminicídio ocorrido no último domingo, 30, na zona rural do município. A vítima, Josié Silva da Costa, de 42 anos, foi morta a tiros pelo companheiro, em uma fazenda localizada na região da Linha 9, km 32, um ponto de difícil acesso.
De acordo com as primeiras informações, Josié foi alvejada na nuca, na área externa da residência, enquanto tentava se afastar do agressor. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após cometer o crime, o suspeito cobriu o corpo com um lençol e foi encontrado pelos policiais militares dentro da casa onde o casal morava, aparentemente embriagado e demonstrando total indiferença quanto ao ocorrido.
Além do feminicídio, as investigações apontam que o suspeito ainda tentou matar um vizinho que presenciou toda a ação criminosa. O homem efetuou disparos de arma de fogo na direção da testemunha e chegou a ameaçá-la de morte.
A Polícia Militar agiu rapidamente, garantindo a prisão em flagrante e apreendendo a arma utilizada no crime, uma espingarda. A guarnição também preservou o local para que a perícia pudesse atuar. O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, colhidos depoimentos e realizado o interrogatório. A Polícia Civil remeteu ainda a representação pela prisão preventiva, que agora está sob análise do Judiciário.
O delegado Bruno Coelho, titular da Delegacia-Geral de Bujari, ressaltou a gravidade do caso e reforçou o compromisso da instituição na apuração dos fatos. “Trata-se de um crime bárbaro, mais um episódio de violência extrema contra a mulher. Todas as circunstâncias serão minuciosamente investigadas com apoio da perícia e de diligências de campo, para que possamos esclarecer cada detalhe e garantir que o autor responda pelos crimes praticados. A Polícia Civil permanece firme no enfrentamento à violência doméstica e na proteção das vítimas”, afirmou.
O caso é investigado como feminicídio em contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio contra a testemunha que presenciou o crime. Laudos periciais, novas oitivas e diligências complementarão o inquérito nos próximos dias.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Prefeito Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira
Na manhã desta segunda-feira(01), início do mês de dezembro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realizou uma visita ao pastor Elielson, líder da Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira. O encontro começou com um café e seguiu com uma conversa sobre o trabalho realizado pela igreja no município.
Durante a visita, o prefeito parabenizou o pastor pelo empenho e dedicação com que vem conduzindo as atividades da congregação. Jerry Correia destacou ainda a importância do papel das igrejas na cidade, ressaltando que elas desenvolvem um trabalho essencial junto às famílias e à comunidade, contribuindo para resgatar vidas e fortalecer valores.
O prefeito também visitou o Templo Sede, onde pôde observar de perto os cuidados com a estrutura, além da motivação do pastor e dos membros em buscar constante melhoria para a obra.
“Fico muito feliz em ver o carinho e o compromisso com que o trabalho está sendo feito. As igrejas têm uma função social fundamental e são grandes parceiras do município”, afirmou o prefeito.
Ao final da visita, Jerry Correia agradeceu ao pastor Elielson e aos membros da igreja pelas orações e pelo apoio à gestão municipal, reforçando a importância dessa parceria para o fortalecimento da comunidade.
Você precisa fazer login para comentar.