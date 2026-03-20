Joabe Lira condiciona candidatura em 2026 a decisão de Bocalom e articulação partidária

Presidente da Câmara de Rio Branco diz que definição passa por diálogo com União Brasil e construção do grupo político

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, afirmou na noite desta quinta-feira (19) que ainda não definiu se disputará as eleições de 2026. Segundo ele, a decisão depende diretamente do prefeito da capital e pré-candidato ao governo, Tião Bocalom, além de um possível entendimento com o União Brasil, sigla à qual está vinculado.

Joabe foi um dos poucos políticos a recepcionar Bocalom no aeroporto de Rio Branco, onde o prefeito desembarcou após oficializar sua filiação ao PSDB, em meio a um ato com apoiadores.

O vereador revelou que já teve uma conversa prévia com o prefeito antes da viagem e que um novo encontro deve ocorrer nas próximas horas. “O Bocalom conversou comigo antes de viajar e disse que quer montar um time também de deputados. Quando ele chegar, a gente vai sentar para bater o martelo”, afirmou.

Apesar da proximidade política, Joabe destacou que uma eventual candidatura depende de construção coletiva dentro do grupo liderado por Bocalom. “Nós fazemos parte de um grupo político e esse grupo é liderado pelo Bocalom”, disse.

Impasse partidário

Um dos principais entraves para a definição é a situação partidária do vereador. Fora da chamada janela partidária, período em que é permitida a troca de legenda sem risco de perda de mandato, Joabe não pode mudar de partido neste momento.

Atualmente no União Brasil, ele reconhece que precisará do aval da sigla para viabilizar sua participação em uma eventual chapa alinhada ao prefeito. O cenário é ainda mais delicado porque o partido integra a aliança com MDB, PL e PP em torno da vice-governadora e pré-candidata ao governo, Mailza Assis.

“Não estou na janela partidária, então não tem como sair agora. O caminho é o diálogo. Vamos conversar com a direção do União Brasil para decidir o que fazer”, explicou.

Nos bastidores, há avaliações de que podem existir alternativas jurídicas para uma eventual liberação sem prejuízo ao mandato, mas tudo ainda depende de articulações políticas.

Novo cenário político

Joabe também comentou as recentes movimentações no cenário político do Acre, especialmente após mudanças partidárias envolvendo lideranças locais. Para ele, o novo contexto pode abrir espaço para a formação de chapas mais competitivas.

“Antes tinha muito nome pesado. Agora acredito que o prefeito vai conseguir montar uma chapa forte, onde todos os candidatos terão chance real de vitória”, avaliou.

Na Câmara Municipal, segundo o presidente, já há uma movimentação significativa de vereadores interessados em disputar cargos nas eleições de 2026. Ele citou, por exemplo, o vereador Leôncio Castro, que já se posiciona como pré-candidato a deputado estadual.

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