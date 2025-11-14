Conecte-se conosco

Joabe Lira condena agressão a gari e volta a defender descarte seguro de vidro e material perfurocortante

Publicado

48 segundos atrás

em

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), esteve no início da noite desta quinta-feira, 13, no Pronto-Socorro da capital para prestar solidariedade ao gari Francisco Ferreira da Silva, trabalhador da Limpebras, que sofreu uma agressão grave após se recusar a recolher vidro descartado de forma irregular. O coletor foi atingido por uma pedra no rosto e precisou ficar em observação após fraturar dois ossos da face.

Joabe classificou o episódio como “brutal e inadmissível” e destacou que a agressão não apenas atinge um trabalhador que cumpre normas de segurança, mas evidencia a urgência de fortalecer a conscientização da população sobre o descarte adequado de resíduos que oferecem risco. “Francisco é um trabalhador dedicado, como tantos outros que mantêm nossa cidade limpa. O que aconteceu hoje é uma tentativa de homicídio e precisa ser tratada com todo o rigor”, afirmou.

No Plenário da Câmara, o vereador já vinha levantando o debate sobre a prevenção de acidentes envolvendo coletores de lixo, especialmente por causa do descarte incorreto de materiais perfurocortantes e vidros quebrados. O tema é uma das bandeiras permanentes do parlamentar, que trabalhou por anos ao lado dos coletores e conhece de perto as dificuldades enfrentadas diariamente pela categoria.

O vereador lembra que apresentou e teve aprovado o Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 1.330/1999, estabelecendo regras claras para o acondicionamento seguro de vidros quebrados, seringas, objetos perfurocortantes e demais materiais que possam causar ferimentos. A nova legislação determina que esses resíduos devem ser embalados em recipientes resistentes — como garrafas PET, caixas de papelão ou jornais lacrados — e identificados com advertência visível. A lei também prevê fiscalização e penalidades em caso de descumprimento.

“Essa legislação existe justamente para evitar tragédias como esta. Quando o coletor se recusa a recolher um material perigoso acondicionado de forma errada, ele está cumprindo o procedimento correto e protegendo sua própria vida. A população precisa compreender isso”, reforçou.

Durante a visita ao Pronto-Socorro, Joabe colocou o gabinete à disposição do trabalhador e de sua família e informou que acompanhará o caso junto à direção da Limpebras. O presidente também adiantou que nesta sexta-feira, 14, irá pessoalmente à empresa para dialogar com a coordenação e os demais coletores, tratar sobre medidas de apoio ao trabalhador e solicitar providências para que o agressor seja responsabilizado.

Além do acompanhamento do caso, o parlamentar afirmou que seguirá atuando para ampliar campanhas educativas e fortalecer a fiscalização sobre o descarte irregular de materiais perigosos. “O poder público, a empresa e a comunidade têm responsabilidade compartilhada. Nenhum trabalhador deve sair de casa para garantir o sustento da família e voltar ferido porque alguém decidiu agir com violência ou descumprir regras básicas de segurança”, concluiu.

Vídeo: Vereador de Brasiléia, esposa e assessor passam por susto após caminhonete quase cair em igarapé

Publicado

12 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Zemar Jerônimo relata momento de tensão ao retornar para casa pelo Ramal do Km 84

O vereador Zemar Jerônimo (PL), de Brasiléia, divulgou um vídeo nas redes sociais relatando um livramento ocorrido na noite desta quinta-feira (13). Ele, a esposa e um assessor quase sofreram um grave acidente após a caminhonete em que estavam, sair da pista e parar a poucos metros de cair dentro de um igarapé.

O incidente aconteceu por volta das 23h, quando o trio retornava para casa pelo Ramal do Km 84, nas proximidades de uma ponte sobre o Rio Xapuri. Segundo o vereador, a caminhonete derrapou em uma curva e só não despencou porque ficou presa em uma árvore.

“Se não fosse Deus usar essa árvore, teríamos caído dentro do rio e teria sido um acidente grave”, afirmou Zemar no vídeo. Ele destacou que ninguém se feriu e que todos saíram ilesos. A esposa do parlamentar, ainda visivelmente abalada, aparece chorando e agradecendo pelo livramento.

O vereador reforçou a gratidão por terem escapado de um acidente que poderia ter terminado em tragédia.

Vídeo: Motorista embriagado provoca acidente com quatro veículos em Brasiléia; uma pessoa fica ferida

Publicado

17 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Condutor tentou fugir da abordagem, ficou agressivo e acabou preso pela Polícia Militar

Uma guarnição da Polícia Militar presenciou, no início da noite desta quinta-feira, por volta das 18 horas, um acidente envolvendo quatro veículos em frente à garagem da Prefeitura de Brasiléia. O motorista identificado como Dieyson da Silva Carvalho, invadiu a contramão e provocou a colisão, deixando um motociclista ferido.

Segundo os militares, a motocicleta sofreu média monta, enquanto o condutor teve escoriações na perna esquerda e possível fratura. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Brasiléia. Os outros três veículos tiveram apenas danos pequenos.

De acordo com a guarnição, Dieyson apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, andava cambaleando e não conseguia responder às perguntas. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o motorista ficou alterado e violento, sendo necessário contê-lo e algemá-lo.

A equipe de trânsito foi acionada e ofereceu o teste do etilômetro, mas o condutor recusou. A Polícia Militar também solicitou perícia ao local, porém o Copom informou que não havia perito disponível no momento. Diante disso, os policiais registraram imagens do acidente e orientaram os proprietários dos veículos a retirarem seus automóveis para liberar o tráfego.

Dieyson da Silva Carvalho foi levado à Delegacia de Brasiléia sem apresentar lesões, onde permanece à disposição da autoridade policial.

VEJA IMAGENS ABAIXO:

Homem é baleado com vários tiros no bairro Cidade Nova e segue em estado gravíssimo

Publicado

2 dias atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Vítima, monitorada por tornozeleira eletrônica, foi surpreendida por atirador disfarçado de motoboy em Rio Branco

A noite desta quarta-feira (12) foi marcada por uma tentativa de homicídio no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. A vítima, Matheus Nascimento de Menezes, de 30 anos, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi atingida por diversos disparos e está em estado gravíssimo.

De acordo com informações, Matheus havia saído para ir a um mercado e, ao retornar, foi abordado por um homem disfarçado de motoboy, nas proximidades da praça do bairro. O suspeito pediu uma informação e, em seguida, sacou uma arma de fogo, efetuando vários tiros.

A vítima tentou correr, mas foi atingida e caiu na Rua Poços de Caldas, onde o criminoso ainda realizou mais um disparo à queima-roupa antes de fugir.

Populares relataram ter ouvido entre seis e sete tiros. Um pastor que passava pelo local socorreu Matheus e foi em busca de uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o entubou ainda no local antes de levá-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Matheus foi ferido no tórax, abdômen e braço esquerdo, e seu estado de saúde permanece crítico.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas o atirador não foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

