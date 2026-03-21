Joabe diz que gestão Bocalom marca divisor na história de Rio Branco

Durante a solenidade de inauguração do viaduto Mamédio Bittar, na noite desta sexta-feira, 20, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (União Brasil), afirmou que a obra representa um marco histórico para a capital e deve impactar diretamente a mobilidade urbana e a economia da região.

O viaduto Mamédio Bittar foi construído com investimento total de R$ 27.388.618,03, por meio de convênio com o Governo Federal, com cerca de R$ 24,3 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar (PL) e contrapartida de aproximadamente R$ 3,04 milhões da Prefeitura de Rio Branco.

Em discurso no púlpito, Joabe destacou o papel do Legislativo no apoio à gestão municipal. “Nós estamos na Câmara todos os dias ajudando a Prefeitura, trabalhando em torno da população urbana”, afirmou.

O parlamentar classificou a obra como transformadora. “Essa obra é uma obra histórica. Ela vai transformar a mobilidade urbana dessa região. Aquele congestionamento que tinha todas as manhãs e no final da tarde, enfim, acabou”, declarou.

Além da mobilidade, Joabe ressaltou os impactos econômicos do elevado, citando conversas com empresários locais. “Mais do que isso, essa obra também trouxe desenvolvimento e valorização para a área comercial. Conversando com empresários e empreendedores dessa região, eles estão felizes porque isso vai aumentar as vendas e transformar essa área também em um espaço social”, disse.

O presidente da Câmara também fez elogios diretos ao prefeito Tião Bocalom, a quem chamou de referência política. “Eu tenho orgulho de participar da sua gestão. Conheço o senhor desde 2008, quando era prefeito de Acrelândia, quando já tinha o sonho de administrar Rio Branco. Hoje o senhor está aqui e tem feito esse trabalho de transformar a nossa cidade”, afirmou.

Em tom enfático, Joabe declarou que a gestão atual marca um divisor na história da capital. “Eu não tenho dúvidas de que a história de Rio Branco está dividida em duas: antes e depois da gestão do prefeito Tião Bocalom”, disse.

Durante a fala, Joabe ainda citou outras obras em andamento e previstas para entrega, reforçando o ritmo da gestão. “Muitas obras vão ser entregues nesta última semana. Isso mostra o trabalho e o compromisso que nós temos com a população”, afirmou.

Em tom pessoal e religioso, o presidente da Câmara também destacou sua trajetória política e a crença na condução divina. Joabe aproveitou para fazer uma previsão sobre o futuro do prefeito Tião Bocalom que renunciará ao cargo para disputar o Governo do Acre.“Eu sou cristão e acredito que tudo tem um propósito. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Eu acredito nisso. Assim como foi fiel em Acrelândia, eu tenho certeza que Deus ainda vai colocar o prefeito Bocalom em um lugar mais alto, como o Governo do Estado. O bom gestor trabalha em prol da população que mais precisa. É isso que nós temos feito todos os dias”, observou.

O vereador também mencionou o vice-prefeito Alysson Bestene, destacando os desafios futuros. “Ele tem um grande desafio pela frente. Eu peço que Deus dê a ele a mesma sabedoria, disposição e compromisso que o prefeito tem com a cidade”, pontuou.

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