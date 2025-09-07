Acre
Joabe diz que Bolsonaro sofre ‘perseguição política’ e que brasileiros estão indo às ruas indignados
Pesando no bolso: cesta básica consome 45% do salário do acreano em agosto
Marcela Jansen
O preço da cesta básica em Rio Branco praticamente não sofreu alteração em agosto de 2025, mas continua pesando no bolso dos trabalhadores. Segundo levantamento divulgado na sexta-feira, 5, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o custo médio foi de R$ 641,27, alta de 0,02% em relação a julho.
No acumulado entre abril e agosto, a cesta apresentou queda de -5,38% na capital acreana, puxada pela redução no preço de alimentos de grande peso no consumo popular, como banana (-20,56%), arroz (-8,46%), pão francês (-5,62%), tomate (-5,22%) e farinha de mandioca (-5,15%).
Entre julho e agosto, seis dos 12 itens tiveram aumento de preço: banana (4,27%), manteiga (2,94%), carne bovina de primeira (2,25%), leite integral (1,39%), óleo de soja (1,30%) e arroz agulhinha (0,95%). Outros seis registraram queda, com destaque para tomate (-4,96%), farinha de mandioca (-4,10%) e feijão carioca (-1,49%).
Mesmo com a relativa estabilidade, o impacto da cesta sobre a renda permanece alto. Um trabalhador remunerado com o salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou dedicar 92 horas e 56 minutos de trabalho para adquirir os produtos básicos no mês de agosto. Após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, o gasto comprometeu 45,67% do salário líquido, percentual ligeiramente acima do registrado em julho (45,66%).
O estudo é realizado mensalmente em diversas capitais do país e aponta o peso dos alimentos essenciais sobre o orçamento das famílias, servindo como parâmetro para medir o poder de compra do trabalhador.
“Não duvide da lealdade que eu tenho pela senhora”: Gladson dá outro sinal forte para Mailza durante inauguração da Variante, em Xapuri
Obra de R$ 48,9 milhões promete impulsionar mobilidade, economia e qualidade de vida da população
A cidade de Xapuri viveu um momento histórico neste sábado (6) com a inauguração da Estrada da Variante (AC-380), aguardada há mais de três décadas pela população. O governador Gladson Cameli, ao lado da vice-governadora Mailza Assis, entregou a obra de 17,5 quilômetros de pavimentação que liga a Estrada das Laranjeiras à BR-317, investimento de R$ 48,9 milhões que deve beneficiar diretamente os 18,2 mil moradores do município.
Durante a cerimônia, Cameli destacou a lealdade de sua parceira de gestão e reafirmou publicamente que Mailza será sua sucessora no governo do Acre. Ovacionada pelo público, a vice-governadora ressaltou que a Variante é “sinônimo de desenvolvimento e dignidade” e antecipou a entrega de outro sonho da região: a ponte da Sibéria.
A obra, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), contou com recursos de emenda do senador Márcio Bittar e apoio da bancada federal. O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, classificou a inauguração como uma “bênção para o município”.
Além da importância para o escoamento da produção agrícola e pecuária, a nova estrada fortalece o turismo e a integração logística da região, ampliando a conexão com a fronteira e a rota de acesso ao Pacífico.
Moradores celebraram emocionados a conquista. “É um sonho realizado. Vai melhorar muito a vida da população e dos produtores”, disse o produtor rural Geraldo Persigate, de 65 anos.
Conhecida como a “Princesinha do Acre” e terra de Chico Mendes, Xapuri ganha, com a Variante, um marco de desenvolvimento e um símbolo de transformação para toda a região do Alto Acre.
No Acre, defensores de Bolsonaro afirmam que “Brasil não alcançou verdadeira independência”
Autoridades de direita no Acre participaram, neste domingo (7), do ato Reaja Brasil, realizado na Gameleira, em Rio Branco. A manifestação contou com pouco mais de 500 pessoas e teve como principais bandeiras a defesa da democracia, da liberdade de expressão e do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar.
Mesmo sem uma mensagem direta de Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro enviou um áudio aos militantes, no qual criticou o governo e declarou apoio ao marido, a quem chamou de “meu galego dos olhos azuis”.
Bocalom fala em “caminho para o comunismo”
Durante o evento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), afirmou que o Brasil ainda não alcançou sua verdadeira independência e estaria “indo para o caminho do comunismo”.
Ele denunciou o que classificou como perseguição religiosa, citando o pastor Silas Malafaia como exemplo. “Tomaram o caderno onde ele prepara os cultos e até agora não devolveram. Nossos pastores estão sendo monitorados. Será que queremos aceitar que nossos celulares estejam sendo vigiados o tempo todo? Eu não quero, eu quero a minha liberdade”, declarou.
O prefeito comparou o cenário atual ao período de 1964 e disse que “agora é o povo que está reagindo, não os militares”. Ele também mencionou supostos abusos contra presos dos atos de 8 de janeiro, como confinamento em ginásios, revistas vexatórias e mortes em unidades prisionais.
João Marcos Luz critica tornozeleira eletrônica
O secretário de Assistência Social, João Marcos Luz, também discursou e criticou a tornozeleira eletrônica imposta ao ex-presidente Bolsonaro.
“No pé de um homem sério, trabalhador, honesto, que é o presidente Bolsonaro. Por isso nós queremos e exigimos que o Congresso Nacional vote a anistia, que o deputado Hugo Motta coloque a proposta em pauta, para que a maioria decida se o presidente merece ou não a anistia”, afirmou.
Bittar defende anistia ampla
O senador Márcio Bittar (PL) defendeu a anistia tanto para Bolsonaro quanto para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. “Eu acredito na anistia. Nós temos votos na Câmara para aprovar a anistia”, declarou.
João Paulo Bittar: “ato é em defesa do Brasil”
O presidente municipal do PL, João Paulo Bittar, destacou que a mobilização não foi apenas em favor de Bolsonaro.
“Queria só fazer uma correção: isso aqui não é um ato exclusivamente em prol do Bolsonaro. É um ato em prol do Brasil. Entendemos de forma muito clara que o maior representante desse movimento é o Bolsonaro. É a favor da anistia, contra os exageros que estão ocorrendo no Judiciário e em defesa de mais democracia e de mais sanidade para o debate”, disse.
Joabe Lira pede anistia e defende candidatura de Bolsonaro
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), declarou apoio à anistia de Bolsonaro e dos manifestantes presos.
“Esse é um evento importante que está acontecendo em todo o Brasil. Temos visto perseguição política e agora também perseguição religiosa. Estamos aqui para dizer que não aceitamos isso e vamos continuar lutando para que a democracia vença e que Bolsonaro possa ser candidato a presidente em 2026”, afirmou.
Ao ser questionado sobre a candidatura do ex-presidente, Lira respondeu: “Defendo. Defendo anistia para o Bolsonaro e para todos aqueles que praticaram aquele ato de vandalismo em Brasília. É importante falar, foi um ato de vandalismo, mas todos merecem ser anistiados”.
Ulysses Araújo critica governo e alerta para eleições
O deputado federal Ulysses Araújo (PL) fez duras críticas ao atual governo, que chamou de “maldito”, e pediu atenção da população para as eleições do próximo ano.
“Hoje, o símbolo do 7 de setembro é uma nova independência. Nós lutamos pela liberdade, pela verdadeira democracia e, principalmente, pela liberdade de expressão. Esse governo tenta impor modelos que não queremos, como o da Venezuela, com sua crise econômica, e o da China, onde não existe liberdade de expressão”, disse.
Ele ainda alertou sobre a importância do voto consciente:
“Pense muito bem em quem você vai escolher para representá-lo no ano que vem. Quando você escolhe um representante, está entregando a ele decisões de vida e morte. É no Congresso que se define se o aposentado vai receber o salário ou será prejudicado por corrupção. Tudo passa por lá. Então, cuidado. Não se iludam. Não podemos eleger pessoas mentirosas, covardes, que enganam a população”, declarou.
