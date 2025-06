Joabe denuncia rombo de R$ 15 milhões e aponta falta de planejamento da gestão anterior

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), participou nesta segunda-feira, 2, de uma reunião com o Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos, composto por representantes das prefeituras dos 22 municípios acreanos. O encontro também contou com a presença do presidente do Consórcio e da Associação dos Municípios do Acre (Amac), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Durante a reunião, foi pactuada a realização de um estudo técnico com o objetivo de buscar soluções integradas para a gestão de resíduos sólidos, o abastecimento de água e o tratamento de esgoto em todo o estado. A iniciativa busca estruturar uma política pública mais eficiente, sustentável e que atenda às necessidades reais da população acreana.

“Ficou acordado com todos os municípios que o governo do Estado irá liderar esse processo a partir de agora, coordenar a estruturação dos estudos e acompanhar, com os municípios, toda a parte documental, para que de fato possamos oferecer um serviço de saneamento que atenda às necessidades da população”, destacou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

Para o representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Paulo Alexandre Toledo, “é importante a união dos 22 municípios para viabilizar o projeto e resolver problemas de resíduos sólidos, água e drenagem, por meio da parceria público-privada para concessão de serviços, com foco em tarifas acessíveis e agilidade de serviços”.

A partir da coordenação do governo estadual, o trabalho será conduzido de forma conjunta, priorizando a cooperação entre os entes e a construção de soluções técnicas viáveis e aplicáveis à realidade local. “Havia uma incerteza inicial sobre o pagamento dos custos do projeto de gestão de resíduos sólidos e a entrada do governo estadual vai nos auxiliar no financiamento. Quero agradecer e parabenizar pela iniciativa”, disse Tião Bocalom.

