Jô desfalca o Independência no duelo contra o GAS em Boa Vista

O zagueiro Jô, com uma lesão muscular na perna esquerda, desfalca o Independência na partida contra o GAS no sábado, 5, no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. O jogo será válido pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

“O Jô será reavaliado, mas o tempo é muito curto para uma recuperação. Vamos trabalhar com as nossas opções”, explicou o técnico do Independência, Ivan Mazzuia.

Tático e coletivo

Ivan Mazzuia comanda um treino tático seguido de um coletivo nesta quarta, 2, no Marinho Monte, e vai começar a definir os titulares.

“Esse confronto é muito importante para as nossas pretensões. Vamos montar um time para vencer fora de casa”, afirmou o treinador.

Juan é liberado

O atacante Juan foi liberado pelo departamento médico do Independência e é mais uma opção para o jogo em Boa Vista.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários