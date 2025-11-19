Jô, Daniego e Anderson estão certos no Galvez na temporada 26

O zagueiro Jô e o atacante Anderson, ambos ex-Independência, e o atacante Daniego, contrato renovado, são os primeiros nomes anunciados pela diretoria do Galvez para a disputa da temporada de 2026.

“Estamos formando o elenco para lutar pelo título Estadual e realizar uma grande campanha na Copa do Brasil. Essa volta às competições nacionais significa muito para o Imperador e a meta é montar um elenco forte”, declarou o presidente Igor Oliveira.

Atletas do Sub-20

O zagueiro Smith, o lateral esquerdo LC e o volante Maranhão, atletas do Sub-20, serão integrados ao elenco após a disputa da Copa São Paulo.

“Vamos subir alguns atletas do Sub-20. Precisamos valorizar os garotos da base”, disse Igor Oliveira.

No dia 10 de dezembro

Igor Oliveira confirmou para o dia 10 de dezembro o início da preparação do Galvez. Contudo, a apresentação oficial do elenco será realizada no dia 20.

