O prefeito Jerry Correia sancionou nesta semana, o Projeto de Lei que permite a entrada do município de Assis Brasil no Consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que trata da aquisição de vacinas contra à Covid-19.

A iniciativa conta com manifestação de interesse de 1.703 Municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros. O Consórcio das Prefeituras visa ampliar a vacinação nas cidades com a aquisição de imunizantes complementares ao PNI (Plano Nacional de Imunizações), do governo federal.

Sensíveis à situação, os vereadores de Assis Brasil aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei encaminhado pela Prefeitura na última terça-feira, dia 16.

Apenas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Assis Brasil aprovaram a Lei que permite o município entrar no consócio da FNP.

