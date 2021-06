Jerry Correia confirma 116 km de rede de energia para a zona rural de Assis Brasil

O sonho de ter energia elétrica em casa está cada vez mais próximo para centenas de famílias rurais do município de Assis Brasil, segundo a assessoria da prefeitura local.

Desde o início de sua gestão, o prefeito da cidade, Jerry Correia (PT), tem buscado viabilizar a retomada do programa Luz para Todos para que o serviço chegue até àqueles que esperam há anos pelo benefício.

Junto com representantes da Associação dos Moradores da Reserva Chico Mendes em Assis Brasil e do representante do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMbio), o prefeito se reuniu com os coordenadores do Luz para todos no Acre, na sede da Energisa Acre e deu a boa notícia.

“Hoje aqui viemos tratar dos detalhes técnicos para a instalação de mais de 100 km de rede de energia elétrica na zona rural de Assis Brasil. Com isso, cerca de 150 famílias serão beneficiadas, realizando um sonho que esperam há anos”, comemorou Correia.