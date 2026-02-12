Jato particular realiza voo rasante sobre Epitaciolândia e Brasiléia e provoca susto na população

Passagem em baixa altitude gerou boatos sobre possível queda, mas Corpo de Bombeiros descartou acidente

Moradores de Epitaciolândia e Brasiléia foram surpreendidos no fim da tarde desta quinta-feira (12) pela passagem de um jato particular em baixa altitude sobre as duas cidades da fronteira. O sobrevoo ocorreu por volta das 17h40 e chamou atenção pelo barulho intenso das turbinas e pela proximidade da aeronave com áreas urbanas.

De acordo com relatos, o avião, de pequeno porte e com duas turbinas, cruzou rapidamente o espaço aéreo das cidades e, em seguida, ganhou altitude em direção ao município de Assis Brasil. Na parte alta de Brasiléia, nas proximidades do Hospital Regional, no bairro José Moreira, moradores relataram susto com o ruído e a altura em que o jato passou.

Horas depois, mensagens começaram a circular em grupos de WhatsApp mencionando uma suposta queda da aeronave no km 56 da BR-317, a Estrada do Pacífico. A informação, no entanto, não foi confirmada.

Diante da repercussão, a reportagem entrou em contato com o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Epitaciolândia e comando da Polícia Militar do 5º Batalhão através do comandante. Foi informado que não houve registro de acidente aéreo nem chamado para ocorrência de resgate na região até o fechamento desta nota.

Alguns moradores levantaram a hipótese de que o piloto pudesse ter enfrentado algum problema técnico e tentado se aproximar do aeroporto de Cobija, na Bolívia. No lado brasileiro, as pistas mais próximas ficam em Assis Brasil e Xapuri.

Um vídeo de 17 segundo onde pessoas filmavam um treino de motocross próximo ao rio Acre na divisa entre Brasiléia e Epitaciolândia, registrou a passagem do jato.

O último acidente aéreo registrado na região de Brasiléia e Epitaciolândia ocorreu em 1977, quando um avião monomotor caiu na divisa entre os municípios, resultando na morte de todos os ocupantes. Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do voo em baixa altitude registrado nesta quinta-feira.

