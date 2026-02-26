Cotidiano
Jarder Machado conquista o ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro Sub-18
Depois de um empate por 20 a 20, a equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, venceu o time da escola Cristão de Barros, do Rio Grande do Norte, por 3 a 2 nos tiros de sete metros nesta quinta, 26, em Aracaju, Sergipe, e conquistou a medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino Sub-18.
“Esse é mais um resultado expressivo para o esporte escolar do Acre. As conquistas são importantes e motivam ainda mais o trabalho de todos os envolvidos no crescimento de todas as modalidades”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome.
Clícia disputa o 7º
A equipe da Clícia Gadelha perdeu para o Colégio Objetivo, de Maringá, no Paraná, por 25 a 9, e vai disputar nesta sexta, 27, o 7º lugar no Brasileiro da Série Prata.
Comentários
Cotidiano
Diretoria do Rio Branco acerta a contratação do meia Thiago Dunha
A diretoria do Rio Branco fechou a contratação do meia Thiago Dunha para a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atleta estava atuando no São Raimundo, do Amazonas, e desembarca na capital acreana no sábado, 28. “Precisamos de um atleta para elevar o nosso nível ofensivo e o Dunha se encaixa nesse perfil. É uma contratação importante”, declarou o técnico Ulisses Torres. …
O post Diretoria do Rio Branco acerta a contratação do meia Thiago Dunha apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Comentários
Cotidiano
Diretoria do Rio Branco acerta a contratação do meia Thiago Dunha
A diretoria do Rio Branco fechou a contratação do meia Thiago Dunha para a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atleta estava atuando no São Raimundo, do Amazonas, e desembarca na capital acreana no sábado, 28.
“Precisamos de um atleta para elevar o nosso nível ofensivo e o Dunha se encaixa nesse perfil. É uma contratação importante”, declarou o técnico Ulisses Torres.
Mais um trabalho
O elenco do Rio Branco realiza nesta quinta, 26, no José de Melo, mais um treinamento visando o confronto contra o Humaitá. A partida será no dia 7 de março, no Tonicão, e fecha a participação do Estrelão na primeira fase do Estadual.
Jogo treino
O Rio Branco realiza um jogo treino contra a Adesg nesta sexta, 27, a partir das 15h30, no José de Melo.
“Iriamos ficar um longo tempo sem jogar e por isso resolvemos fazer esse treinamento contra a Adesg. Vai ser um trabalho importante para as duas equipes”, avaliou Ulisses Torres.
Você precisa fazer login para comentar.