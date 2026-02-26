Jarder Machado conquista o ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro Sub-18

Depois de um empate por 20 a 20, a equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, venceu o time da escola Cristão de Barros, do Rio Grande do Norte, por 3 a 2 nos tiros de sete metros nesta quinta, 26, em Aracaju, Sergipe, e conquistou a medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino Sub-18.

“Esse é mais um resultado expressivo para o esporte escolar do Acre. As conquistas são importantes e motivam ainda mais o trabalho de todos os envolvidos no crescimento de todas as modalidades”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome.

Clícia disputa o 7º

A equipe da Clícia Gadelha perdeu para o Colégio Objetivo, de Maringá, no Paraná, por 25 a 9, e vai disputar nesta sexta, 27, o 7º lugar no Brasileiro da Série Prata.

