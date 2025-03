Japão prevê megaterremoto que pode matar 300 mil e dar prejuízo trilionário

A economia do Japão pode perder até US$ 1,81 trilhão caso ocorra um megaterremoto que é aguardado há muito tempo na costa do Pacífico – o que poderia desencadear tsunamis devastadores, o colapso de centenas de edifícios e potencialmente matar cerca de 300 mil pessoas.

Essas informações constam em um novo relatório do governo, divulgado nesta segunda-feira (31).

O dano econômico esperado de 270,3 trilhões de ienes, ou quase metade do produto interno bruto (PIB) total do país, foi bem maior do que a estimativa anterior de 214,2 trilhões de ienes.

A nova estimativa levou em conta pressões inflacionárias e dados atualizados de terreno e solo, que expandiram as áreas de inundação previstas, mostrou o relatório do Gabinete do Governo.

O Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo, e o governo prevê uma chance de cerca de 80% de um terremoto de magnitude 8 a 9 ao longo de uma zona de fundo marinho trêmula conhecida como Nankai Trough.

No pior cenário, com base em um potencial terremoto de magnitude 9 na região, o Japão provavelmente verá 1,23 milhão de pessoas afetadas ou 1% de sua população total.

Cerca de 298 mil pessoas podem morrer por tsunamis e desabamentos de prédios se o terremoto ocorrer tarde da noite no inverno, mostrou o relatório.

O vale fica na costa sudoeste do Pacífico do Japão e corre por aproximadamente 900 km, onde a Placa do Mar das Filipinas interage com a Placa Eurasiática.

As tensões tectônicas acumuladas podem resultar em um megaterremoto aproximadamente uma vez a cada 100 a 150 anos.

No ano passado, o Japão emitiu seu primeiro alerta sobre megaterremotos, informando que havia uma “chance relativamente maior” de um terremoto de magnitude 9 no vale, após um terremoto de magnitude 7,1 ter ocorrido na borda do vale.

Um terremoto de magnitude 9 em 2011, que desencadeou um tsunami devastador e o colapso de três reatores em uma usina nuclear no nordeste do Japão, matou mais de 15 mil pessoas.

Fonte: CNN

