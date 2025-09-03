Jader Saraiva e Clícia Gadelha são campeões do Open Escolar

As equipes das escolas Jader Saraiva, no feminino, e Clícia Gadelha, no masculino, foram os campeões do Open de Handebol Escolar Sub-18. A competição foi disputada no CIEC, da Estação, e no Meta.

Meta e Jader Saraiva

No Sub-14, o Meta, no feminino, e Jader Saraiva, no masculino, ficaram com o título do Open.

Um sucesso

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, classificou a competição como um sucesso.

“Tivemos 27 times na disputa do Open. A FADE promove o esporte escolar durante todo ano e ainda temos muitas realizações em 2025”, declarou João Renato Jácome.

Agradecimento ao Meta

João Renato Jácome fez questão de fazer um agradecimento especial à direção do Colégio Meta por ter cedido o ginásio para a disputa das finais do Open.

“Estávamos com a programação sendo desenvolvida no CIEC e uma temporada prejudicou a sequência da competição. A direção do Meta. Gentilmente, cedeu o ginásio e conseguimos fechar o Open sem problemas”, declarou o presidente.

