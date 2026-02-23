Cotidiano
Jader Machado empata no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18
A equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, tomou um gol a 45 segundos do fim e empatou por 16 a 16 com o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, 23, em Aracaju, Sergipe, em duelo válido pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol Feminino Sub-18. As meninas acreanas seguem sem vencer no torneio nacional.
Sequência nesta quarta
O time da Jader Machado volta à quadra nesta terça, 24, às 6 horas(hora Acre), para enfrentar a equipe João D´Abreu, de Tocantins.
Os garotos da Clícia Gadelha jogam contra o Colégio Amorim, de São Paulo, a partir das 12h10(hora Acre), em um duelo muito complicado.
Independência joga contra o Águia por vaga na 3ª fase da Copa do Brasil
Independência joga contra o Águia nesta quarta, 25, às 18 horas(hora Acre), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no Pará, pela segunda fase da Copa do Brasil. As duas equipes precisam vencer e se o jogo terminar empatado no tempo normal, a vaga para terceira fase vai ser decidida nas cobranças de pênaltis.
Independência
O Independência chega para o duelo em Marabá somente com uma vitória na temporada e isso amplia a pressão na luta pela classificação.
O técnico Ivan Mazzuia tem uma dúvida no meio e deixou para divulgar a equipe somente no Zinho de Oliveira.
Águia
O Águia venceu o Santa Rosa por 1 a 0, no domingo(22), no Zinho Oliveira, e garantiu uma vaga na semifinal da Copa Grão Pará.
O técnico Júlio César Nunes priorizou a recuperação dos atletas para mais uma partida decisiva neste início de temporada.
Trio de Goiás
Um trio de Goiás vai comandar Independência e Águia. Anderson Ribeiro será o árbitro e terá como auxiliares Hugo Sávio Xavier e Tiago Gomes.
Humaitá goleia o São Francisco e assume liderança do Estadual
O Humaitá goleou o São Francisco por 7 a 0 nesta terça, 24, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual de 2026 somando 14 pontos. Everthon(4), Aldair(2) e Alexandro marcaram os gols do Tourão.
Atuação profissional
Mesmo enfrentando um adversário desorganizado e “derrotado”, o Humaitá atuou com muito profissionalismo desde o início da partida. O Tourão pressionou no início da partida e foi construindo um grande resultado para ser líder do Estadual.
Fala, Pina!
“Fizemos um jogo dentro do trabalhado. A equipe vem evoluindo e a nossa meta agora é garantir uma vantagem nas semifinais e chegar ainda mais forte no momento decisivo da competição”, declarou o técnico do Humaitá, Rogério Pina.
Próximo do rebaixamento
A goleada para o Humaitá deixa o São Francisco muito próximo do rebaixamento. Para fugir da 2ª Divisão, os Católicos precisam vencer o Vasco na última rodada e contar com uma combinação de resultados.
Estado inicia ano letivo em Cruzeiro do Sul e amplia ensino integral para mais nove escolas
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE), iniciou na segunda-feira, 23, o ano letivo da rede estadual em Cruzeiro do Sul, com a implantação do ensino integral em mais nove escolas. Com a ampliação, o município passa a contar com 14 unidades nessa modalidade.
Ao todo, mais de 20 escolas urbanas deram início às aulas nesta semana. Na zona rural, as unidades de fácil acesso também começaram o calendário letivo. Outras escolas rurais iniciarão as atividades no dia 2 de março, conforme o segundo calendário estabelecido pela rede.
Cruzeiro do Sul possui 63 escolas estaduais e atende cerca de 16 mil estudantes.
Segundo o coordenador-geral da Representação da SEE no município, Aderlan Gomes, a ampliação do ensino integral faz parte do planejamento da Secretaria para fortalecer a aprendizagem.
“Antes tínhamos cinco escolas integrais, sendo três de ensino médio e duas de ensino fundamental. Este ano estamos implementando mais nove escolas, tanto na zona urbana quanto na rural. O aluno terá uma matriz curricular diversificada e mais tempo na escola, com conteúdo que contribui para uma formação de qualidade”, afirmou.
Na Escola Flodoardo Cabral, uma das unidades que oferta ensino integral, o ano letivo começou com a acolhida aos estudantes. A gestora Tátila Lopes informou que a escola conta atualmente com 370 alunos matriculados e ainda dispõe de vagas.
A unidade funciona das 7h às 15h15, com sete períodos diários, dois intervalos e uma hora de almoço. A escola mantém foco nas turmas de 3ª ano do ensino médio, com preparação voltada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Para o professor Manoel de Sousa Araújo, que leciona Filosofia e Estudo Orientado, o início do calendário em fevereiro contribui para o cumprimento do ano letivo dentro do prazo previsto. “Já tivemos duas semanas de planejamento. A educação integral oferece ferramentas diferenciadas e estamos realizando uma semana de acolhida para os estudantes”, destacou.
O estudante Davi Lucas Clemente Silva, de 17 anos, que cursa a 3ª ano do ensino médio, afirmou que pretende intensificar os estudos ao longo do ano. “Vou estudar tanto na escola quanto em casa para me preparar para o Enem”, disse.
Com a ampliação do ensino integral, a SEE reforça a política de permanência do estudante na escola por mais tempo, com atividades pedagógicas e matriz curricular ampliada. A expectativa é que a medida contribua para a melhoria dos indicadores educacionais no município e no estado.
