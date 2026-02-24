Jader Machado e Clícia Gadelha são derrotados no Brasileiro de Handebol Sub-18

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre(FFAC) realizou ajustes na tabela da primeira fase do Campeonato Estadual Sicredi 2026 para atender um pedido do Independência.

“O Independência joga contra o Águia, em Marabá, no Pará, nesta quarta(25) pela Copa do Brasil e retorna na sexta(27). A partida contra a Adesg estava programada para sábado(28), mas fizemos a mudança para segunda(2)”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Jogo da TV

A partida entre Vasco e Galvez marcada para quinta, 26, será disputada no sábado, 28, às 15 horas, no Tonicão.

“Precisamos realizar ajustes nas duas últimas rodadas. Vasco e Galvez mudou por causa da televisão e por isso o jogo vai ser realizado no sábado”, afirmou Leandro Rodrigues.

Últimos jogos

Humaitá x São Francisco

Nesta terça, 24, a partir das 18 horas, Arena da Floresta

Galvez x Vasco

No sábado, 28, às 15 horas, na Arena da Floresta

Adesg x Independência

Na segunda, 2, às 18 horas, no Tonicão

São Francisco x Vasco

Independência x Galvez

Na quinta, 5, a partir das 17 horas, na Arena

Humaitá x Rio Branco

Santa Cruz x Adesg

No sábado, 7, a partir das 15 horas, no Tonicão

