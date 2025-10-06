Cotidiano
Ivan Mazzuia vai comandar o Sena Madureira no Estadual
Ivan Mazzuia será o treinador do Sena Madureira no Campeonato Estadual Feminino, competição programada para começar no próximo dia 18.
“Estamos fechando a montagem do elenco e a ideia é ter um time competitivo. A primeira meta é garantir uma vaga na semifinal para depois pensar na conquista do título”, declarou o treinador.
Atletas fechadas
A volante Mari, a meia Lohanna e a atacante Maria Vitória (Mavi) estão fechadas com o Sena para o Estadual.
“A Mari e Lohanna são duas atletas de muita qualidade do nosso futebol e estamos trazendo a Mavi de Brasília. Vamos iniciar a terceira semana de treinos e teremos o grupo completo para o primeiro jogo”, comentou Ivan Mazzuia.
Estreia confirmada
O Sena Madureira estreia no Estadual no sábado, 18, às 18 horas, na Arena da Floresta, contra a Assermurb.
Cotidiano
Erica Soares é campeã do Desafio dos Fortes em Ariquemes
Erica Soares (Time Casa Araújo) venceu nesse domingo, 5, em Ariquemes, Rondônia, a 4ª edição do Desafio dos Fortes na Elite Feminino. A acreana fechou o percurso de 75 quilômetros em 2 horas e 48 minutos.
“Percurso da prova foi bastante desafiador com muitas subidas e sensação térmica de 45 graus. Uma prova deste nível é fundamental o condicionamento, mas a parte mental é decisiva para suportar as barreiras”, declarou a ciclista.
Grande experiência
Segundo Erica Soares, disputar o Desafio dos Fortes traduziu-se em uma grande experiência.
“Os organizadores do Desafio também merecem todos os elogios. O apoio para os atletas foi excelente”, avaliou a acreana.
Próximo desafio
Erica Soares tem como próximo desafio a reta final do Campeonato Estadual nas categorias Velocidade e Mountain Bike.
“Ainda teremos grandes provas até o fechamento da temporada de 2025”, afirmou Erica.
Cotidiano
Mãe que veio a Rio Branco para tratar saúde da filha ganha moto 0km
O sorteio de uma moto Pop 100 realizado na noite deste domingo, 5, na 2ª edição do Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, em Rio Branco movimentou a última noite do festival. A ganhadora foi Silene, moradora de Cruzeiro do Sul, que está na capital acompanhando o tratamento de saúde da filha, diagnosticada com lúpus.
Ela contou que decidiu participar do sorteio ao lado do neto Pedro Emanuel, de 7 anos, que é autista. “Fui dar uma volta com meu neto e decidi colocar o cupom no nome dele. Estou muito feliz com isso, muito obrigada”, comemorou.
A ganhadora recebeu uma ligação da presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, informando do prêmio.
Ao ser informada da premiação, Silene também falou ao telefone com o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. “Dona Silene, seu neto lhe deu sorte mesmo. E nós desejamos melhoras para sua filha. Tenho certeza que esse prêmio vai ajudar muito”, disse o prefeito.
O prêmio foi doado pela grupo Star Motos, concessionária Honda que atua em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
Cotidiano
Acidente deixa quatro pessoas feridas e duas são internadas no Hospital do Juruá
Por Sandra Assunção
Quatro pessoas ficaram feridas após acidente entre duas motocicletas na tarde desse domingo, 5, no município de Guajará, no Amazonas, que fica a 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul.
Duas das vítimas estão gravemente feridas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá e as outras duas se encontram em observação médica na unidade hospitalar de Cruzeiro.
As duas motos se chocaram na estrada do Mutirão e as quatro pessoas, incluindo uma mulher e um menor de idade, que seguiam nos dois veículos, ficaram feridos. Não há ainda informação sobre a causa do acidente.
