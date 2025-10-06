fbpx
Ivan Mazzuia vai comandar o Sena Madureira no Estadual

Publicado

2 horas atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Ivan Mazzuia comandou o Independência na Série D e estará no Estadual

Ivan Mazzuia será o treinador do Sena Madureira no Campeonato Estadual Feminino, competição programada para começar no próximo dia 18.

“Estamos fechando a montagem do elenco e a ideia é ter um time competitivo. A primeira meta é garantir uma vaga na semifinal para depois pensar na conquista do título”, declarou o treinador.

Atletas fechadas

A volante Mari, a meia Lohanna e a atacante Maria Vitória (Mavi) estão fechadas com o Sena para o Estadual.

“A Mari e Lohanna são duas atletas de muita qualidade do nosso futebol e estamos trazendo a Mavi de Brasília. Vamos iniciar a terceira semana de treinos e teremos o grupo completo para o primeiro jogo”, comentou Ivan Mazzuia.

Estreia confirmada 

O Sena Madureira estreia no Estadual no sábado, 18, às 18 horas, na Arena da Floresta, contra a Assermurb.

Erica Soares é campeã do Desafio dos Fortes em Ariquemes

Publicado

2 horas atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Erica venceu uma prova muito difícil e disputada

Erica Soares (Time Casa Araújo) venceu nesse domingo, 5, em Ariquemes, Rondônia, a 4ª edição do Desafio dos Fortes na Elite Feminino. A acreana fechou o percurso de 75 quilômetros em 2 horas e 48 minutos.

“Percurso da prova foi bastante desafiador com muitas subidas e sensação térmica de 45 graus. Uma prova deste nível é fundamental o condicionamento, mas a parte mental é decisiva para suportar as barreiras”, declarou a ciclista.

Grande experiência

Segundo Erica Soares, disputar o Desafio dos Fortes traduziu-se em uma grande experiência.

“Os organizadores do Desafio também merecem todos os elogios. O apoio para os atletas foi excelente”, avaliou a acreana.

Próximo desafio

Erica Soares tem como próximo desafio a reta final do Campeonato Estadual nas categorias Velocidade e Mountain Bike.

“Ainda teremos grandes provas até o fechamento da temporada de 2025”, afirmou Erica.

Mãe que veio a Rio Branco para tratar saúde da filha ganha moto 0km

Publicado

4 horas atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O sorteio de uma moto Pop 100 realizado na noite deste domingo, 5, na 2ª edição do Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, em Rio Branco movimentou a última noite do festival. A ganhadora foi Silene, moradora de Cruzeiro do Sul, que está na capital acompanhando o tratamento de saúde da filha, diagnosticada com lúpus.

Ela contou que decidiu participar do sorteio ao lado do neto Pedro Emanuel, de 7 anos, que é autista. “Fui dar uma volta com meu neto e decidi colocar o cupom no nome dele. Estou muito feliz com isso, muito obrigada”, comemorou.

A ganhadora recebeu uma ligação da presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, informando do prêmio.

Ao ser informada da premiação, Silene também falou ao telefone com o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. “Dona Silene, seu neto lhe deu sorte mesmo. E nós desejamos melhoras para sua filha. Tenho certeza que esse prêmio vai ajudar muito”, disse o prefeito.

O prêmio foi doado pela grupo Star Motos, concessionária Honda que atua em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

 

Acidente deixa quatro pessoas feridas e duas são internadas no Hospital do Juruá

Publicado

4 horas atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Por Sandra Assunção

Quatro pessoas ficaram feridas após acidente entre duas motocicletas na tarde desse domingo, 5, no município de Guajará, no Amazonas, que fica a 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul.

Duas das vítimas estão gravemente feridas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá e as outras duas se encontram em observação médica na unidade hospitalar de Cruzeiro.

As duas motos se chocaram na estrada do Mutirão e as quatro pessoas, incluindo uma mulher e um menor de idade, que seguiam nos dois veículos, ficaram feridos. Não há ainda informação sobre a causa do acidente.

