Ivan Mazzuia vai comandar o Sena Madureira no Estadual

Ivan Mazzuia será o treinador do Sena Madureira no Campeonato Estadual Feminino, competição programada para começar no próximo dia 18.

“Estamos fechando a montagem do elenco e a ideia é ter um time competitivo. A primeira meta é garantir uma vaga na semifinal para depois pensar na conquista do título”, declarou o treinador.

Atletas fechadas

A volante Mari, a meia Lohanna e a atacante Maria Vitória (Mavi) estão fechadas com o Sena para o Estadual.

“A Mari e Lohanna são duas atletas de muita qualidade do nosso futebol e estamos trazendo a Mavi de Brasília. Vamos iniciar a terceira semana de treinos e teremos o grupo completo para o primeiro jogo”, comentou Ivan Mazzuia.

Estreia confirmada

O Sena Madureira estreia no Estadual no sábado, 18, às 18 horas, na Arena da Floresta, contra a Assermurb.

