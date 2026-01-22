Ivan Mazzuia projeta próximos confrontos do Independência

O Independência enfrenta o São Francisco no sábado, 24, às 15 horas, na Arena da Floresta, pela 2ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi 2026. Contudo, o comandante do Tricolor prepara a equipe para o confronto, mas não esquece o duelo contra o Humaitá, programado na quarta, 28, no Tonicão.

“Teremos somente três dias entre os dois jogos. É fundamental entender esse início de temporada e controlar a minutagem dos atletas para não correr o risco de perder nenhum jogador por lesão”, explicou Ivan Mazzuia.

Treino tático

Ivan Mazzuia comanda um trabalho tático nesta quinta, 22, no Marinho Monte, e deve definir os titulares para o jogo contra o São Francisco.

“Vamos realizar mudanças na equipe, mas esperar o trabalho para decidir com calma. O mais importante é ter todo o elenco a disposição”, afirmou o treinador.

