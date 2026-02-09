Ivan Mazzuia pode mudar o Independência e fica em jogo decisivo

O técnico Ivan Mazzuia comanda um treino tático seguido de bolas paradas nesta segunda, 9, no Marinho Monte, e vai definir os titulares do Independência para a partida contra o Vasco. O jogo vai ser disputado nesta terça, 10, às 17 horas, na Arena da Floresta, e abre a 5ª rodada da fase do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.

“Estou avaliando possíveis mudanças e ainda não existe uma definição. Precisamos ganhar o jogo”, declarou Ivan Mazzuia.

Léo Japão e Pitel

O zagueiro Léo Japão e o atacante Pitel, recuperados de lesão, são mais duas opções para o duelo diante do Vasco.

“Poder contar com o grupo completo é fundamental. O objetivo é ter um time forte para termos a possibilidade de vencer”, comentou o treinador.

Próximo do rebaixamento

O Independência quer a vitória para seguir com chances de classificação. Contudo, uma derrota ou empate diante do Vasco deixará o Independência próximo do rebaixamento.

