Ivan Mazzuia comanda treino tático e deve definir o Independência

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) reprogramou as competições de base do futebol feminino para a temporada de 2026. A entidade vai promover os Estaduais Sub-20, pela primeira vez, Sub-17 e Sub-15.

“Esses ajustes foram realizados para implementação da nova categoria, o Sub-20. O objetivo é promover o desenvolvimento progressivo e garantir ao futebol feminino no Estado as mesmas competições do masculino”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Estadual confirmado

Segundo Leandro Rodrigues, o Campeonato Estadual Adulto vai começar no dia 1º de outubro.

“O Estadual é o torneio mais importante da temporada. A equipe campeã garante as vagas do Acre no Brasileiro A3 e na Copa do Brasil”, declarou Leandro Rodrigues.

