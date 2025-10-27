IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu estudantes, professores, gestores e a comunidade escolar em uma celebração da leitura, da escrita e da arte.

Durante as apresentações, o público pôde se encantar com produções inspiradas em diferentes gêneros textuais, entre eles adivinhas, diário, notícia e biografia. Cada turma explorou o gênero escolhido de forma criativa e envolvente, demonstrando o compromisso da escola com o aprendizado significativo e o incentivo à expressão dos alunos.

Um dos momentos de destaque foi a encenação baseada no gênero notícia, em que os estudantes mostraram talento e originalidade ao relatar os acontecimentos mais recentes da própria escola, como projetos, atividades e conquistas.

No gênero biografia, o personagem homenageado foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cuja trajetória de vida e conquistas serviram de inspiração para os alunos, despertando reflexões sobre esforço, superação e compromisso com a comunidade.

A equipe gestora da Escola Bela Flor agradece e reconhece o empenho de todos os profissionais envolvidos, desde professores até colaboradores e alunos, que contribuíram para o sucesso de mais uma edição do Sarau.

Graças à dedicação de todos, o projeto tem gerado um impacto muito positivo na vida acadêmica dos estudantes, especialmente no desenvolvimento da leitura, da escrita e da criatividade pilares fundamentais na formação cidadã e intelectual das crianças e adolescentes.

