Iteracre ultrapassa meta de 2023 e entrega mais de 3.700 títulos de terras

O Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) vem realizando um trabalho histórico em todo o estado. Em menos de 20 dias, o órgão já entregou mais de 2.700 títulos urbanos, rurais e para entidades religiosas em diversos municípios, incluindo Plácido de Castro, Acrelândia, Brasiléia, Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Com a entrega prevista de 929 títulos em Feijó, que deve acontecer nos próximos dias, o número total ultrapassará 3.629 documentos regularizados, superando a meta estabelecida pela presidente do ITERACRE ainda na primeira fase de sua gestão, iniciada ano de 2023.

De acordo com informações da presidência do Instituto, ainda há cerca de 4 mil títulos em fase final de registro, que deverão ser entregues à população até o fim deste ano. A presidente informou que, assim que o gabinete do governador definir o cronograma da segunda remessa de entregas, o ITERACRE dará início às novas cerimônias de distribuição dos documentos registrados.

Estamos aguardando a tratativa do tribunal de justiça através da corregedoria, junto aos cartórios, demais de aproximadamente 6 municípios para em seguida aliar as entregar os títulos registrados a população com o gabinete do nosso governador e vice governadora Mailza Assis, que tem se dedicado para garantir moradia com segurança para os acreanos, diga como vai funcionar o cronograma de entrega para que ele esteja conosco em mais um momento histórico”, apontou Gabriela Câmara.

Essas metas fazem parte de um pedido direto do governador e vice governadora Mailza, que desafiou o ITERACRE a manter um ritmo acelerado e alcançar a marca de 10 mil títulos entregues até o final de 2025.

Com esse avanço, o ITERACRE consolida um dos maiores programas de regularização fundiária da história do Acre, garantindo segurança jurídica e dignidade para milhares de famílias acreanas.

