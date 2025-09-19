Acre
Iteracre investe R$ 2,6 milhões na regularização fundiária de Sena
Nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Sena Madureira recebeu mais uma etapa do programa Minha Terra de Papel Passado, em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio do ITERACRE. O município foi contemplado com 362 títulos definitivos, entre áreas urbanas, rurais e também de entidades religiosas.
O destaque da ação está no investimento de R$ 2,6 milhões realizado pelo Governo do Acre, recurso que garante não apenas a legalização das propriedades, mas também a valorização dos imóveis e a tranquilidade jurídica para centenas de famílias.
A aprovação do projeto e a criação da lei municipal foram fundamentais para viabilizar a entrega dos documentos ao maior número de famílias. Esse avanço, fruto da união entre Estado e Prefeitura, simboliza um marco na vida de quem aguardava há anos pelo direito de ter seu bem regularizado.
De acordo com o ITERACRE, cada título entregue representa mais dignidade e segurança, assegurando às famílias um futuro de mais estabilidade e oportunidades.
Segundo a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, a ação reforça o compromisso do Governo do Acre em levar segurança jurídica e cidadania às famílias acreanas. “Quando conseguimos entregar o documento definitivo de um imóvel, estamos oferecendo mais do que um papel: estamos garantindo dignidade, tranquilidade e a oportunidade de planejar o futuro com mais segurança”, destacou.
Gabriela ainda enfatizou a importância da parceria com a Prefeitura de Sena Madureira: “é uma orientação da Governador Gladson Cameli e Vice Governadora Mailza, trabalhar a união entre o Governo do Estado e o município é o que tem tornado possível alcançar um maior número de pessoas beneficiadas. Cada família que recebe seu título representa o cumprimento de nosso compromisso com a população e com o desenvolvimento sustentável da região”, concluiu.
Junina Tradição de Epitaciolândia é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural do Acre
Na noite desta quarta-feira (17), a Quadrilha Junina Tradição, de Epitaciolândia, viveu um dos momentos mais marcantes de sua história. Durante um ensaio festivo, o grupo recebeu a placa que oficializa seu reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, por meio da Lei Nº 4.537, de 10 de março de 2025.
A cerimônia contou com a presença do deputado Pedro Longo, autor da iniciativa, que destacou a importância da conquista:
“A Junina Tradição não é apenas um grupo de dança, é identidade, resistência e alegria do nosso povo. Esse reconhecimento é mais do que justo e necessário.”
Também esteve presente o prefeito Sérgio Lopes, grande incentivador da cultura local. Em sua fala, ele reforçou a força do grupo para o município:
“A Tradição é orgulho de Epitaciolândia e do Acre. Essa vitória é fruto da dedicação de todos que acreditam e mantêm viva nossa cultura.”
Cultura que transforma
O coordenador do grupo, Ricardo Maffi, lembrou que a quadrilha vai além da dança:
“É um espaço de protagonismo para os jovens, onde talentos são revelados, habilidades são desenvolvidas e a identidade cultural é valorizada.”
O reconhecimento traz mais visibilidade e reforça a necessidade de políticas públicas que fortaleçam e preservem as quadrilhas juninas em todo o estado. Criada para difundir a tradição das festas juninas, a Tradição se tornou referência pela criatividade, organização e impacto social, reunindo jovens, famílias e comunidade em torno da cultura popular.
Gratidão coletiva
A direção da quadrilha agradeceu ao deputado Pedro Longo, ao prefeito Sérgio Lopes e a todos os brincantes que constroem essa história:
“Esse título é de cada pessoa que dança, costura, organiza e acredita no poder transformador da nossa cultura.”
Com o reconhecimento oficial, a Quadrilha Junina Tradição consolida-se como símbolo cultural do Acre, guardiã das tradições populares e motivo de orgulho para Epitaciolândia.
Advogado denuncia apreensão arbitrária de veículo de turista em área comercial de Cobija
Advogado Ativista Luis Vargas expõe suposta arbitrariedade de notário e polícia de trânsito boliviana; veículo foi liberado sem multas após protesto formal
O advogado e ativista Luis Vargas denunciou nesta quinta-feira, dia 18, a apreensão irregular de um veículo de propriedade de um cidadão estrangeiro (Turista), área central e comercial de Cobija, no Departamento de Pando na Bolívia.
Segundo Vargas, o automóvel foi grampeado pela polícia de trânsito local após estacionar em via pública frente a um escritório Notário sem nenhuma sinalização proibida – que supostamente foi colocou cones de sinalização sem autorização municipal para reservar vagas indevidamente onde o carro estava estacionado.
O caso foi resolvido horas depois, por volta das 19h, quando o veículo foi liberado sem que o proprietário precisasse pagar qualquer multa ou taxa depois da interversão do advogado. Para o advogado, a restituição sem cobranças comprova a natureza arbitrária da penalidade constante na área comercial de Cobija para turistas:
“O fato de o veículo ser liberado sem pagamento demonstra claramente que esta infração foi imposta arbitrariamente”.
Para Vargas, a restituição sem custos comprova a arbitrariedade da ação. “Isso demonstra claramente que a infração foi imposta de forma abusiva”, afirmou. O ativista destacou que o episódio fere o direito ao livre trânsito na Zona Franca de Cobija (ZofraCobija) e promete adotar medidas para coibir abusos similares contra turistas e moradores e promete medidas para evitar abusos arbitrários de penalidades similares em Cobija.
Veja vídeo reportagem TVU Pando:
Acre mantém 7 usinas de asfalto em operação para recuperar estradas em todas as regiões
Estrutura do Deracre, adquirida com recursos estaduais, garante produção contínua em Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), mantém sete usinas de asfalto em pleno funcionamento para pavimentação e recuperação de estradas em todas as regiões do estado.
A estrutura – instalada estrategicamente em Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira – foi totalmente adquirida com recursos próprios e permite avanço ágil e descentralizado dos serviços.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o planejamento assegura produção contínua e autossuficiente, sem dependência de uma única unidade: “Garantimos qualidade, segurança e agilidade nos serviços”. Com a mais recente usina móvel, o órgão reforça sua capacidade de manter a malha viária acreana em condições seguras, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida da população.
