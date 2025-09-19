fbpx
Iteracre investe R$ 2,6 milhões na regularização fundiária de Sena

48 minutos atrás

Nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Sena Madureira recebeu mais uma etapa do programa Minha Terra de Papel Passado, em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio do ITERACRE. O município foi contemplado com 362 títulos definitivos, entre áreas urbanas, rurais e também de entidades religiosas.

O destaque da ação está no investimento de R$ 2,6 milhões realizado pelo Governo do Acre, recurso que garante não apenas a legalização das propriedades, mas também a valorização dos imóveis e a tranquilidade jurídica para centenas de famílias.

A aprovação do projeto e a criação da lei municipal foram fundamentais para viabilizar a entrega dos documentos ao maior número de famílias. Esse avanço, fruto da união entre Estado e Prefeitura, simboliza um marco na vida de quem aguardava há anos pelo direito de ter seu bem regularizado.

De acordo com o ITERACRE, cada título entregue representa mais dignidade e segurança, assegurando às famílias um futuro de mais estabilidade e oportunidades.

Segundo a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, a ação reforça o compromisso do Governo do Acre em levar segurança jurídica e cidadania às famílias acreanas. “Quando conseguimos entregar o documento definitivo de um imóvel, estamos oferecendo mais do que um papel: estamos garantindo dignidade, tranquilidade e a oportunidade de planejar o futuro com mais segurança”, destacou.

Gabriela ainda enfatizou a importância da parceria com a Prefeitura de Sena Madureira: “é uma orientação da Governador Gladson Cameli e Vice Governadora Mailza, trabalhar a união entre o Governo do Estado e o município é o que tem tornado possível alcançar um maior número de pessoas beneficiadas. Cada família que recebe seu título representa o cumprimento de nosso compromisso com a população e com o desenvolvimento sustentável da região”, concluiu.

Junina Tradição de Epitaciolândia é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural do Acre

1 hora atrás

19 de setembro de 2025

Na noite desta quarta-feira (17), a Quadrilha Junina Tradição, de Epitaciolândia, viveu um dos momentos mais marcantes de sua história. Durante um ensaio festivo, o grupo recebeu a placa que oficializa seu reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, por meio da Lei Nº 4.537, de 10 de março de 2025.

A cerimônia contou com a presença do deputado Pedro Longo, autor da iniciativa, que destacou a importância da conquista:

“A Junina Tradição não é apenas um grupo de dança, é identidade, resistência e alegria do nosso povo. Esse reconhecimento é mais do que justo e necessário.”

Também esteve presente o prefeito Sérgio Lopes, grande incentivador da cultura local. Em sua fala, ele reforçou a força do grupo para o município:

“A Tradição é orgulho de Epitaciolândia e do Acre. Essa vitória é fruto da dedicação de todos que acreditam e mantêm viva nossa cultura.”

Cultura que transforma

O coordenador do grupo, Ricardo Maffi, lembrou que a quadrilha vai além da dança:

“É um espaço de protagonismo para os jovens, onde talentos são revelados, habilidades são desenvolvidas e a identidade cultural é valorizada.”

O reconhecimento traz mais visibilidade e reforça a necessidade de políticas públicas que fortaleçam e preservem as quadrilhas juninas em todo o estado. Criada para difundir a tradição das festas juninas, a Tradição se tornou referência pela criatividade, organização e impacto social, reunindo jovens, famílias e comunidade em torno da cultura popular.

Gratidão coletiva

A direção da quadrilha agradeceu ao deputado Pedro Longo, ao prefeito Sérgio Lopes e a todos os brincantes que constroem essa história:

“Esse título é de cada pessoa que dança, costura, organiza e acredita no poder transformador da nossa cultura.”

Com o reconhecimento oficial, a Quadrilha Junina Tradição consolida-se como símbolo cultural do Acre, guardiã das tradições populares e motivo de orgulho para Epitaciolândia.

Advogado denuncia apreensão arbitrária de veículo de turista em área comercial de Cobija

11 horas atrás

18 de setembro de 2025

Advogado Ativista Luis Vargas expõe suposta arbitrariedade de notário e polícia de trânsito boliviana; veículo foi liberado sem multas após protesto formal

O advogado e ativista denunciou nesta quinta-feira a apreensão irregular de um veículo de um turista estrangeiro no centro comercial de Cobija. Foto: captada 

O advogado e ativista Luis Vargas denunciou nesta quinta-feira, dia 18, a apreensão irregular de um veículo de propriedade de um cidadão estrangeiro (Turista), área central e comercial de Cobija, no Departamento de Pando na Bolívia.

Segundo Vargas, o automóvel foi grampeado pela polícia de trânsito local após estacionar em via pública frente a um escritório Notário sem nenhuma sinalização proibida – que supostamente foi colocou cones de sinalização sem autorização municipal para reservar vagas indevidamente onde o carro estava estacionado.

O caso foi resolvido após a intervenção do advogado: por volta das 19h, o veículo foi liberado sem cobrança de multas ou taxas. Foto: captada 

O caso foi resolvido horas depois, por volta das 19h, quando o veículo foi liberado sem que o proprietário precisasse pagar qualquer multa ou taxa depois da interversão do advogado. Para o advogado, a restituição sem cobranças comprova a natureza arbitrária da penalidade constante na área comercial de Cobija para turistas:

“O fato de o veículo ser liberado sem pagamento demonstra claramente que esta infração foi imposta arbitrariamente”.

Advogado destacou que o episódio fere o direito ao livre trânsito na Zona Franca de Cobija (ZofraCobija) e promete adotar medidas para coibir abusos similares. Foto: captada 

Para Vargas, a restituição sem custos comprova a arbitrariedade da ação. “Isso demonstra claramente que a infração foi imposta de forma abusiva”, afirmou. O ativista destacou que o episódio fere o direito ao livre trânsito na Zona Franca de Cobija (ZofraCobija) e promete adotar medidas para coibir abusos similares contra turistas e moradores e promete medidas para evitar abusos arbitrários de penalidades similares em Cobija.

Acre mantém 7 usinas de asfalto em operação para recuperar estradas em todas as regiões

12 horas atrás

18 de setembro de 2025

Estrutura do Deracre, adquirida com recursos estaduais, garante produção contínua em Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira

Usinas foram construídas por meio de recursos próprios do Estado. Foto: Ascom/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), mantém sete usinas de asfalto em pleno funcionamento para pavimentação e recuperação de estradas em todas as regiões do estado.

As usinas estão instaladas em Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira, todas adquiridas com recursos próprios do Estado. Foto: Ascom/Deracre

A estrutura – instalada estrategicamente em Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira – foi totalmente adquirida com recursos próprios e permite avanço ágil e descentralizado dos serviços.

Com planejamento estratégico, operação constante das usinas e recursos próprios, o Deracre mantém o compromisso do governo do Acre com estradas seguras. Foto: Ascom/Deracre

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o planejamento assegura produção contínua e autossuficiente, sem dependência de uma única unidade: “Garantimos qualidade, segurança e agilidade nos serviços”. Com a mais recente usina móvel, o órgão reforça sua capacidade de manter a malha viária acreana em condições seguras, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida da população.

Sete usinas de asfalto contribuem para o trabalho de manutenção e pavimentação de vias realizadas pelo Deracre. Foto: Ascom/Deracre

