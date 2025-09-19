Iteracre investe R$ 2,6 milhões na regularização fundiária de Sena

Nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Sena Madureira recebeu mais uma etapa do programa Minha Terra de Papel Passado, em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio do ITERACRE. O município foi contemplado com 362 títulos definitivos, entre áreas urbanas, rurais e também de entidades religiosas.

O destaque da ação está no investimento de R$ 2,6 milhões realizado pelo Governo do Acre, recurso que garante não apenas a legalização das propriedades, mas também a valorização dos imóveis e a tranquilidade jurídica para centenas de famílias.

A aprovação do projeto e a criação da lei municipal foram fundamentais para viabilizar a entrega dos documentos ao maior número de famílias. Esse avanço, fruto da união entre Estado e Prefeitura, simboliza um marco na vida de quem aguardava há anos pelo direito de ter seu bem regularizado.

De acordo com o ITERACRE, cada título entregue representa mais dignidade e segurança, assegurando às famílias um futuro de mais estabilidade e oportunidades.

Segundo a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, a ação reforça o compromisso do Governo do Acre em levar segurança jurídica e cidadania às famílias acreanas. “Quando conseguimos entregar o documento definitivo de um imóvel, estamos oferecendo mais do que um papel: estamos garantindo dignidade, tranquilidade e a oportunidade de planejar o futuro com mais segurança”, destacou.

Gabriela ainda enfatizou a importância da parceria com a Prefeitura de Sena Madureira: “é uma orientação da Governador Gladson Cameli e Vice Governadora Mailza, trabalhar a união entre o Governo do Estado e o município é o que tem tornado possível alcançar um maior número de pessoas beneficiadas. Cada família que recebe seu título representa o cumprimento de nosso compromisso com a população e com o desenvolvimento sustentável da região”, concluiu.

