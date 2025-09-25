fbpx
Acre

Iteracre investe mais de R$ 6 milhões e entrega quase 1.500 títulos em Xapuri

2 horas atrás

A Princesa do Acre volta a escrever mais um capítulo importante da sua história. Nesta quarta-feira, 24, Xapuri celebrou a chegada do Programa Minha Terra, que retorna ao município em 2025 para transformar a vida de centenas de famílias com a tão esperada regularização fundiária.

Dessa vez, são 530 títulos definitivos entregues, fruto de um investimento superior a R$ 3 milhões, em recursos próprios do Governo do Estado. A ação cumpre uma determinação do governador Gladson Cameli (PP) e da vice-governadora Mailza Assis (PP), que reforçam o compromisso de garantir segurança jurídica e o direito à propriedade para todos os acreanos.

O programa já havia deixado sua marca em 2023, quando a população recebeu a regularização do Bairro Laranjal e dos polos produtivos da Variante e da Borracha, aguardados por mais de 20 anos. Agora, a história se repete, reafirmando que o desenvolvimento de Xapuri é prioridade.

Para a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, o momento simboliza muito mais do que a entrega de documentos. “Estamos garantindo dignidade, cidadania e oportunidades para que cada família possa sonhar e investir no futuro com segurança. Esse é o verdadeiro papel da regularização fundiária: transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento do nosso estado”, destacou.

Em breve, a segunda etapa do programa vai contemplar famílias do Polo da Sibéria e do Bairro Mutirão, áreas que esperam a regularização há mais de 8 anos. Nessa região estão localizados pontos estratégicos como o Corpo de Bombeiros e o aeródromo do município, reforçando a importância dessa conquista.

Com esse avanço, o Governo do Acre reafirma sua missão: trabalhar para cuidar das pessoas, gerar dignidade e abrir caminho para o crescimento econômico e social de Xapuri.

Acre

Rio Branco volta a liderar ranking de pior qualidade do ar do Brasil

21 minutos atrás

25 de setembro de 2025

Índice de poluição está 3,2 vezes acima do recomendado pela OMS; cidades vizinhas também registram níveis preocupantes

Foto: ilustratitva

A capital do Acre, Rio Branco, voltou a registrar, nesta quinta-feira (23), a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas. Segundo a plataforma IQAir, o nível de partículas finas inaláveis (PM2.5) na capital chegou a 16 µg/m³, valor 3,2 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O índice é apenas ligeiramente inferior ao registrado na última segunda-feira (22), quando a cidade também liderou o ranking nacional de poluição atmosférica.

No comparativo, Rio Branco aparece à frente de Cuiabá (MT), Camaçari (BA), Manaus (AM), Brasília (DF), Recife (PE) e São Paulo (SP). Já em municípios vizinhos, a situação também preocupa: Bujari registrou 14,6 µg/m³, enquanto Senador Guiomard marcou 12,6 µg/m³. Nessas localidades, a classificação é de poluição moderada, e especialistas recomendam o uso de máscaras em atividades externas, purificadores de ar em ambientes fechados e a redução de exercícios ao ar livre.

Apesar disso, outras cidades acreanas apresentam boa qualidade do ar. Os dados apontam índices menores em Epitaciolândia (8,5 µg/m³), Brasiléia (5,8 µg/m³), Sena Madureira (2 µg/m³), Cruzeiro do Sul (1,2 µg/m³), Tarauacá (0,6 µg/m³) e Feijó, que registrou o melhor resultado, com 0,1 µg/m³.

As informações foram atualizadas às 6h37 desta quinta-feira (25) e podem mudar ao longo do dia, conforme a variação do monitoramento. Municípios do Acre que não aparecem nos dados não possuem sensores ativos ou informações disponíveis.

Acre

Fiscalização ambiental garante monitoramento constante das queimadas em Rio Branco

41 minutos atrás

25 de setembro de 2025

Tecnologia, monitoramento diário e participação da população fortalecem o combate às queimadas na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça a importância da fiscalização ambiental e do monitoramento constante das queimadas na capital, principalmente neste período do ano, quando o risco de queimadas aumenta.

A atuação da equipe de fiscalização é fundamental para preservar a qualidade do ar, proteger áreas verdes e conscientizar a população sobre práticas sustentáveis.

“O trabalho exige atenção e dedicação diárias”, salientou Edileuza. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Segundo a auditora fiscal de meio ambiente, Edileuza Melo, responsável pelo acompanhamento das queimadas, o trabalho exige atenção e dedicação diárias.

“As fumaças do ano passado, uma boa parte delas vinha de outros estados e deste ano, o que a gente está observando é menos queima, tanto nos estados vizinhos, quanto na Bolívia. Isso facilitou que a gente tivesse uma atmosfera menos poluída este ano e também o trabalho que a Secretaria vem fazendo constantemente a cada ano que passa, vamos vendo o resultado da nossa educação ambiental, ela está o tempo todo na rua, trabalhando nas escolas e isso ajuda nosso trabalho e tem diminuído bastante as queimas em Rio Branco e, consequentemente, estamos respirando um ar mais saudável”, salientou.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. Este ano, por exemplo, foi registrada uma queimada em perímetro urbano, nas proximidades do bairro Conjunto Tangará, demonstrando a importância da presença constante da fiscalização mesmo dentro da cidade.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Além do monitoramento em campo, a população pode colaborar denunciando queimadas ou outras infrações ambientais. A Secretaria disponibiliza diversos canais para que os cidadãos possam reportar situações suspeitas, como o Guardião Ambiental, no site da Prefeitura de Rio Branco, pelo telefone: 3212-7466 e através do atendimento presencial na Secretaria localizada no Horto Florestal.

“É muito importante que a população use esses canais de denúncia que estão disponíveis. Fora isso, é o monitoramento. Estamos na rua de domingo a domingo e é aquele processo do caça à fumaça mesmo. Você vai para o ponto mais alto, visualiza onde tem fumaça e segue para lá”, ressaltou a auditora.

Com essas ações integradas de fiscalização, tecnologia e educação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca garantir um ambiente mais saudável e seguro para toda a população, promovendo a preservação das áreas verdes e a qualidade do ar na cidade.

Acre

Prefeitura de Rio Branco antecipa pagamento e garante salário de setembro aos servidores

51 minutos atrás

25 de setembro de 2025

Administração do prefeito Tião Bocalom mantém compromisso de quitar folha dentro do mês trabalhado, fortalecendo a economia local

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta quinta-feira (25), que o salário referente ao mês de setembro já está disponível nas contas dos servidores municipais.

Desde o início da gestão do prefeito Tião Bocalom, a administração tem mantido o compromisso de realizar o pagamento dentro do mês trabalhado, prática que garante tranquilidade financeira aos funcionários e contribui para o aquecimento da economia local.

Segundo a prefeitura, a disciplina na gestão dos recursos públicos tem possibilitado não apenas o pagamento em dia, mas também investimentos em obras, serviços e geração de emprego e renda.

Com a regularidade na folha, a movimentação financeira do município se mantém aquecida, beneficiando tanto os servidores quanto o comércio e a população de Rio Branco.

