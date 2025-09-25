Iteracre investe mais de R$ 6 milhões e entrega quase 1.500 títulos em Xapuri

A Princesa do Acre volta a escrever mais um capítulo importante da sua história. Nesta quarta-feira, 24, Xapuri celebrou a chegada do Programa Minha Terra, que retorna ao município em 2025 para transformar a vida de centenas de famílias com a tão esperada regularização fundiária.

Dessa vez, são 530 títulos definitivos entregues, fruto de um investimento superior a R$ 3 milhões, em recursos próprios do Governo do Estado. A ação cumpre uma determinação do governador Gladson Cameli (PP) e da vice-governadora Mailza Assis (PP), que reforçam o compromisso de garantir segurança jurídica e o direito à propriedade para todos os acreanos.

O programa já havia deixado sua marca em 2023, quando a população recebeu a regularização do Bairro Laranjal e dos polos produtivos da Variante e da Borracha, aguardados por mais de 20 anos. Agora, a história se repete, reafirmando que o desenvolvimento de Xapuri é prioridade.

Para a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, o momento simboliza muito mais do que a entrega de documentos. “Estamos garantindo dignidade, cidadania e oportunidades para que cada família possa sonhar e investir no futuro com segurança. Esse é o verdadeiro papel da regularização fundiária: transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento do nosso estado”, destacou.

Em breve, a segunda etapa do programa vai contemplar famílias do Polo da Sibéria e do Bairro Mutirão, áreas que esperam a regularização há mais de 8 anos. Nessa região estão localizados pontos estratégicos como o Corpo de Bombeiros e o aeródromo do município, reforçando a importância dessa conquista.

Com esse avanço, o Governo do Acre reafirma sua missão: trabalhar para cuidar das pessoas, gerar dignidade e abrir caminho para o crescimento econômico e social de Xapuri.

