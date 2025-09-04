Acre
Iteracre investe mais de R$ 2 milhões na regularização fundiária de Acrelândia
O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), está destinando um investimento de R$ 2,2 milhões para avançar no processo de regularização fundiária em Acrelândia. A iniciativa contempla 427 famílias, distribuídas em cinco bairros do município, além de entidades religiosas que também serão beneficiadas.
Segundo o ITERACRE, esta será a primeira entrega expressiva de títulos já registrados em cartório, um marco que reforça a segurança jurídica para os moradores. O trabalho em Acrelândia também exigiu a correção de diversos equívocos oriundos de ações passadas, realizadas sem diálogo adequado, o que gerou divergências que precisaram ser solucionadas pela atual gestão.
O programa Minha Terra de Papel Passado, que vem sendo executado em 14 municípios do Acre, tem garantido o avanço da política de regularização com a participação direta de diferentes instituições. O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Corregedoria, atua integrando os cartórios e dando respaldo jurídico a cada etapa do processo. As prefeituras municipais têm colaborado com seus setores de cadastro, enquanto o ITERACRE oferece o suporte técnico necessário.
Além disso, o diálogo com os vereadores nas câmaras municipais tem se mostrado essencial para viabilizar alterações legislativas que permitem a execução das ações em cada cidade.
De acordo com o governo, os investimentos feitos pelo governador Gladson Cameli (PP) e pela vice-governadora Mailza Assis (PP) têm como objetivo tornar o Acre um estado de proprietários regularizados, fortalecendo o direito à moradia e garantindo mais dignidade para as famílias.
“A regularização fundiária é um conjunto de medidas jurídicas, técnicas, ambientais e políticas que precisam caminhar juntas. Só assim é possível dar segurança jurídica aos moradores e transformar o sonho da posse em propriedade definitiva”, destacou a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara.
Com esse avanço, Acrelândia passa a ser referência dentro do programa, consolidando um dos maiores investimentos já feitos na área fundiária do município.
Brasiléia sedia dia 4 fase final da Copa Bolpebra 2025 em meio às comemorações do 7 de Setembro
Mesmo já campeã, seleção master brasileira recebe Peru e Bolívia no estádio José Guiomar em evento que reforça a integração trinacional na fronteira. Cerimônia ocorre na quarta-feira (4)
O município de Brasiléia transforma as comemorações da Semana da Pátria em um evento de integração internacional ao sediar a fase final da Copa Bolpebra 2025 na próxima quarta-feira (4), no Estádio José Guiomar dos Santos.
A cerimônia de encerramento do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master de Brasiléia já garantida como campeã Master 2025, após vencer as duas primeiras fases realizadas em Porto Maldonado (Perú), e Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.
O torneio, que completa mais de 40 anos de história, reúne as delegações de Brasiléia (Acre/Brasil), Puerto Maldonado (Peru) e Cobija (Pando/Bolívia) em uma celebração que vai além do aspecto esportivo.
O prefeito Carlinhos do Pelado e o gerente de esportes Clebson Venâncio coordenam os últimos detalhes para receber o evento, que simboliza a forte integração entre os três países na região de fronteira.
Em entrevista, Clebson Venâncio destacou a importância diplomática e cultural da competição: “A Copa Bolpebra é mais que um torneio esportivo; é uma ferramenta de integração que fortalece os laços de amizade entre nossos povos e promove o intercâmbio cultural na fronteira”.
Já o prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.
A Copa BOLPEBRA, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.
Vereador de Epitaciolândia alerta para colapso no acesso a dinheiro e serviços financeiros em Epitaciolândia
Rosimar do Rubicom (Republicanos) relata que fechamento da lotérica única e caixas eletrônicos vazios do BB prejudicam população, em entrevista ao final de sessão da Câmara
O vereador Rosimar do Rubicom (Republicanos) alertou, em entrevista ao jornal oaltacre.com na última segunda-feira (1º), para a grave crise de abastecimento de dinheiro vivo e a falta de serviços financeiros básicos no município de Epitaciolândia. O parlamentar afirmou que a situação tem sido uma de suas principais preocupações e a levou ao conhecimento do plenário da Câmara.
De acordo com o vereador, os caixas eletrônicos do Banco do Brasil na cidade frequentemente ficam sem dinheiro, e a única lotérica do município encontra-se fechada. Essa combinação de fatores priva a população de acesso a serviços essenciais, como saques, pagamentos e recebimentos de benefícios sociais, gerando transtornos à rotina dos moradores.
O parlamentar destacou que a situação exige urgência na busca por soluções junto às instituições financeiras responsáveis.
Veja vídeo com vereador Rosimar:
Seca isola Jordão (AC) e provoca falta de gás de cozinha, com botija de R$ 230
Município, um dos mais remotos do estado, depende de barcos e aviões para receber mercadorias; além do preço alto, população enfrenta desabastecimento total
A intensa seca que castiga o município de Jordão, um dos mais isolados do Acre, provocou uma crise no abastecimento de gás de cozinha. Com o transporte dependente exclusivamente de barcos ou aviões, a estiagem interrompeu o fluxo normal de mercadorias, causando desabastecimento e inflacionando o preço do produto.
Atualmente, o botijão de 13 kg – amplamente utilizado – chega a custar R$ 230, segundo relatos de empresários locais. Antes do período de estiagem, o mesmo produto era comercializado em torno de R$ 175. A população não só enfrenta o aumento exorbitante, como também períodos em que o gás simplesmente some do mercado.
O cenário expõe a vulnerabilidade logística do município, onde a seca não apenas dificulta o transporte, mas impacta diretamente o custo de vida e a rotina dos moradores.
