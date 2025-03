ITERACRE e Justiça acertam estratégia para entrega de títulos de terra no Acre

A regularização fundiária no Acre deve ganhar um novo impulso em 2025. Em reunião no Tribunal de Justiça, representantes da Corregedoria do Estado e do governo, por meio do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), discutiram os próximos passos dos programas Minha Terra de Papel Passado. O objetivo é garantir a entrega de mais de 6 mil títulos de propriedade nos próximos meses.

Durante a reunião, a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, ressaltou a importância da parceria entre o instituto, os cartórios e a Corregedoria para viabilizar as entregas. “A meta é para entregar mais de 6 mil títulos de propriedade é um desafio, mas estamos confiantes de que, com o trabalho conjunto da Corregedoria, dos Cartórios e do ITERACRE, conseguiremos cumprir esse compromisso e alcançar o maior número possível de cidadãos beneficiados”, afirmou.

Outro ponto discutido foi o ressarcimento dos cartórios, responsáveis pela oficialização dos títulos. O encontro contou com a presença do desembargador Nonato, do juiz auxiliar Anastásio e da juíza auxiliar Thaís Queiroz.

