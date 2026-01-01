Itamaraty diz que não há brasileiros entre mortos em explosão na Suíça

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta quinta-feira (1º/1), que não há registro de brasileiros entre as vítimas da explosão no complexo de esqui de Crans-Montana, na Suíça.

Ao menos 40 pessoas morreram e outras 115 ficaram feridas depois de um incêndio em um bar durante uma festa de Ano-Novo. As vítimas foram levados para os hospitais em Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

Em nota, o governo brasileiro também lamentou o ocorrido e reforçou que pode ser acionado por brasileiros em caso de emergência.

“Ao expressar seu pesar às vítimas e a seus familiares, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo suíços”, diz o comunicado.

O complexo turístico de luxo está localizado na comuna de Valais, a 186 quilômetros da capital da Federação Suíça, Berna.

Em uma coletiva de imprensa, o presidente, Guy Parmelin, disse que o ocorrido é umas “piores tragédias” já vividas no país e determinou que as bandeiras serão içadas a meio-mastro por cinco dias.

Segundo a polícia local, chamados começaram a chegar por volta das 1h30 de manhã. No momento do fogo, havia uma festa de ano novo no bar “La Constaellation”.

Autoridades locais descartaram que o incêndio seja fruto de um incêndio e, segundo testemunhas ouvidas pela imprensa local, velas em garrafas de champanhe podem ter causado o incêndio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o início do fogo.

Fonte: Conteúdo republicado de METROPOLES - INTERNACIONAL

