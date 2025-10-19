Conecte-se conosco

Israel afirma ter lançado ataques aéreos contra alvos no sul de Gaza

7 minutos atrás

Exército israelense disse em comunicado que ofensivas na área de Rafah foram resposta a ataques contra seus soldados

Vítimas chegam ao hospital de Al-Aqsa após ataque israelense em Gaza • REUTERS

O exército de Israel afirmou ter lançado ataques aéreos e fogo de artilharia contra alvos no sul de Gaza neste domingo (19).

Isso acabou diminuindo as esperanças de que um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos levaria a uma paz duradoura.

As ofensivas de Israel neste domingo foram o teste mais grave de um cessar-fogo que já era considerado frágil, e entrou em vigor em 11 de outubro.

O exército israelense afirmou em um comunicado que as ofensivas tiveram como alvo militantes na área de Rafah, que abriram fogo contra seus soldados. Túneis e prédios militares foram destruídos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel retaliaria com força aos ataques do grupo Hamas contra seus soldados.

O braço armado do Hamas disse, também em um comunicado, que continua comprometido com o acordo de cessar-fogo em toda a Faixa de Gaza, acrescentando que não tinha conhecimento dos confrontos em Rafah e que não mantinha contato com grupos locais desde março.

“Afirmamos nosso total comprometimento com a implementação de todos os acordos, principalmente o cessar-fogo em todas as áreas da Faixa de Gaza”, disseram as Brigadas Al-Qassam.

Testemunhas palestinas relataram à agência de notícias Reuters, separadamente neste domingo (19), sobre explosões e tiros em Rafah, disparos de tanques na cidade de Abassan, no sul, perto de Khan Younis, um ataque aéreo na cidade central de Zawayda e explosões na cidade central de Deir Al-Balah, que mataram pelo menos cinco pessoas, segundo médicos do Hospital Al-Aqsa.

Testemunhas em Khan Younis ouviram uma onda de ataques aéreos lançados contra Rafah no início da tarde deste domingo.

Mortos foram registrados em ofensivas israelenses

O Ministério da Saúde de Gaza informou neste domingo (19) que ataques israelenses mataram pelo menos oito pessoas nas últimas 24 horas.

Uma autoridade militar de Israel afirmou que o Hamas realizou vários ataques contra forças israelenses dentro de Gaza, incluindo um ataque com granada propelida por foguete e um ataque de franco-atirador contra soldados israelenses.

“Ambos os acontecimentos ocorreram em uma área controlada por Israel… Esta é uma violação ousada do cessar-fogo”, falou a autoridade.

O ministro da Defesa, Israel Katz, relatou que a “linha amarela” para onde as forças israelenses recuaram sob o acordo de cessar-fogo seria fisicamente marcada e que qualquer violação do cessar-fogo ou tentativa de cruzá-la seria respondida com fogo.

Izzat Al Risheq, alto funcionário do Hamas, afirmou neste domingo que o grupo militante palestino continua comprometido com o acordo, que ele acusou Israel de violar repetidamente.

A assessoria de imprensa do governo em Gaza informou no sábado (18) que Israel cometeu 47 violações após o acordo de cessar-fogo, deixando 38 mortos e 143 feridos.

“Essas violações variaram de disparos diretos contra civis a bombardeios deliberados e operações de ataque a alvos, bem como a prisão de vários civis”, seguhdo o comunicado da assessoria de imprensa.

Passagem de Rafah permanece fechada

O governo israelense e o Hamas vêm se acusando de violações do cessar-fogo há dias, com Israel afirmando que a passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e Egito, permanecerá fechada até novo aviso.

Rafah está praticamente fechada desde maio de 2024.

O plano de cessar-fogo também inclui o aumento da ajuda a Gaza, onde centenas de milhares de pessoas foram afetadas pela fome em agosto, segundo o Monitor Global da Fome do IPC.

A passagem funcionou, em cessar-fogo anteriores, como um canal fundamental para o fluxo de ajuda humanitária para o território.

Israel e o Hamas estão envolvidos em uma disputa sobre a devolução dos corpos dos reféns. O país exigiu que o grupo cumpra suas obrigações de entregar os corpos restantes de todos os 28 reféns.

O Hamas devolveu todos os 20 reféns vivos e 12 mortos e afirmou não ter interesse em manter os corpos dos reféns restantes. O grupo afirmou que o processo exige esforço e equipamentos especiais para recuperar corpos soterrados sob os escombros.

Ainda existem obstáculos no plano do presidente americano para acabar com a guerra. Questões-chave como o desarmamento do Hamas, a futura governança de Gaza, a composição de uma “força de estabilização” internacional e os movimentos em direção à criação de um Estado palestino ainda precisam ser resolvidas.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A retomada dos combates em Gaza e as preocupações com o cessar-fogo derrubaram os principais índices de ações de Tel Aviv em quase 2% neste domingo.

Fonte: CNN

Desabamento deixa um morto e mais de 10 feridos em Olinda (PE)

16 segundos atrás

19 de outubro de 2025

Explosão atingiu casas na Rua Maria Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, neste domingo (19) • Reprodução/CBMPE

Uma explosão seguida de desabamento atingiu casas na Rua Maria Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na manhã deste domingo (19). De acordo com as primeiras informações, entre 10 e 15 pessoas ficaram feridas, e uma morte foi confirmada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação e da Defesa Civil do município foram mobilizadas para o local. O Samu Metropolitano do Recife informou que foi acionado às 7h32 para atender a uma ocorrência com múltiplas vítimas.

Veja imagens do local:

Foram enviadas 14 viaturas, além de veículos do Corpo de Bombeiros, como auto bomba tanque, auto de busca e salvamento e auto bomba salvamento. A Polícia Militar também participa da operação, e um helicóptero da PRF foi acionado para auxiliar no atendimento.

De acordo com a Prefeitura de Olinda, a explosão ocorreu por volta das 7h30 nas residências. Equipes de trânsito, saúde, desenvolvimento social e segurança foram enviadas ao local para prestar suporte às vítimas e aos moradores da região.

Até o momento, quatro pessoas foram socorridas: duas crianças e uma mulher levadas para a UPA Olinda, e um homem encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife. As equipes seguem no local realizando buscas entre os escombros.

A Polícia Militar, por meio do 1º BPM, isolou a área e presta apoio com quatro viaturas. Equipes da Defesa Civil Estadual acompanham as buscas e farão uma avaliação estrutural das residências afetadas, em cooperação com a Defesa Civil de Olinda.

O Instituto de Criminalística já está no local para realizar a perícia relacionada à vítima fatal. Após a conclusão das buscas e liberação da área, novas perícias serão feitas para avaliar os danos estruturais.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Varadouro, será responsável pela investigação do caso. A Neoenergia também foi acionada para atuar na região.

 

Fonte: CNN

PM apreende bebida falsificada usada para fazer drinks em Santos

5 minutos atrás

19 de outubro de 2025

Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de 160 garrafas de bebida falsificada usada para preparar drinks em Santos, no litoral de SP

A Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de 160 garrafas de bebida falsificada nesse sábado (18/10), em Santos, no litoral de São Paulo. Os policiais chegaram até o local por meio de uma denúncia encontraram as garrafas dentro de um imóvel no bairro Castelo e também em dois veículos estacionados na frente a ele.

Segundo a PM, as garrafas aparentavam sinais de desgaste, lacre rompido e não tinham data de validade, com características evidentes de falsificação.

Durante a abordagem, os policiais notaram também que os donos do produto não tinham notas fiscais e teriam comprado as bebidas em São Paulo para fazer drinks e vender no litoral.

A dupla de suspeitos foi detida e levada até o 7º Distrito Policial de Santos. Ambos foram liberados, mas vão responder por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Segundo a PM, as garrafas foram apreendidas e estão disponíveis para investigação.

 

Fonte: Metrópoles

Delegado relata frieza de adolescentes que roubaram e mataram Isaac: “Estavam rindo”

10 minutos atrás

19 de outubro de 2025

Delegado Rodrigo Larizzatti relatou frieza de adolescentes que participaram do latrocínio de Isaac, na Asa Sul

Dos sete adolescentes apreendidos e identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apenas três participaram diretamente do latrocínio que tirou a vida de Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, de 16 anos.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (17/10), na quadra 112 da Asa Sul. Todos os envolvidos são moradores do Paranoá e do Itapoã.

A coluna Na Mira conversou com o delegado Rodrigo Larizzatti, que estava de plantão na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DCA I) no dia do crime. Ele detalhou a investigação e relatou a frieza dos jovens ao serem apreendidos. “Eles caçoam da lei e das vítimas. Não demonstram empatia nem arrependimento”, afirmou Larizzatti.

Na delegacia, os adolescentes foram apelidados por agentes como “demônios mirins”, diante da frieza demonstrada. Apenas um deles se preocupou em perguntar se Isaac havia morrido.

“Os demais riam, debochavam, trocavam olhares de zombaria. Foi chocante”, relatou o delegado Rodrigo Larizzatti.

Plano de assalto foi definido no caminho

Em depoimento, os adolescentes contaram que foram à Asa Sul inicialmente para encontrar uma menina. No trajeto, no entanto, decidiram cometer assaltos. Cerca de 30 minutos antes do ataque que terminou na morte de Isaac, o grupo tinha abordado outra vítima com a mesma estratégia.

“Eles se aproximavam fingindo pedir a senha do Wi-Fi para rotear a internet. Era o pretexto para iniciar o assalto”, explicou o delegado. “Era uma prática recorrente do grupo”, completou.

Latrocínio: faca, roubo e fuga

Durante o crime, um dos adolescentes — que já havia sido apreendido anteriormente por tráfico de drogas — usou uma faca para ameaçar as vítimas.

Enquanto isso, outros dois comparsas invadiram a quadra de vôlei e furtaram os celulares deixados sobre os chinelos por garotos que jogavam no local.

Isaac reagiu ao perceber o roubo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem corre atrás dos criminosos e entra em luta corporal com um deles.

Nas imagens, ele tenta fugir por uma área de mata, mas retorna ferido e cai no chão, no local onde foi socorrido.

Veja o momento do ataque:

Após o crime, os três diretamente envolvidos fugiram e se reencontraram com os outros quatro adolescentes. Todos foram capturados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e conduzidos à DCA.

Todos apreendidos e à disposição da Justiça

Os três adolescentes envolvidos no caso de Isaac foram autuados, encaminhados à NAC (Unidade de Apreensão) e seguem à disposição da Vara da Infância e Juventude.

Fonte: Metrópoles

