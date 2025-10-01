Brasil
Isenção do IR: Entenda o que muda se a Câmara aprovar medida
A Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (1º) o PL (projeto de lei) que isenta o imposto de renda dos brasileiros que ganham até R$ 5 mil. A proposta é o único item na pauta do plenário da Casa para o dia.
Caso aprovado pelos deputados, o texto segue para análise do Senado.
O texto estabelece a isenção total de IR para quem ganha até R$ 5 mil, e com descontos para quem ganha até R$ 7.350, de forma escalonada a partir de 2026.
Veja como a redução aconteceria na prática, segundo tabela apresentada pelo governo:
Quem recebe até R$ 5.000: isenção total, economia anual de R$ 4.356,89.
Quem recebe R$ 5.500: o desconto é de 75%, economia anual de R$ 3.367,68.
Quem recebe R$ 6.000: o desconto é de 50%, economia anual de R$ 2.350,79.
Quem recebe R$ 6.500: o desconto é de 25%, economia anual de R$ 1.333,90.
Quem recebe até R$ 7.350 as alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% permanecem as mesmas da atualidade
A mudança na faixa de isenção deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros a partir de 2026, se for aprovada, segundo o relator, deputado Arthur Lira (PP-AL).
Compensação
O maior ponto de impasse do texto é a compensação financeira da medida. Isso porque, ao aumentar a isenção, o governo abre mão de arrecadação de receita estimada em R$ 25 bilhões.
Em julho, a comissão especial do projeto aprovou o relatório de Lira. O parecer manteve a compensação com a taxação de altas rendas em até 10%.
O texto estabelece uma alíquota mínima para rendimentos acima de R$ 50 mil por mês, equivalente a R$ 600 mil anuais. A taxação dos chamados “super-ricos” seria progressiva, chegando a 10% para quem ganha mais de R$ 1,2 milhão por ano.
Lira, no entanto, definiu algumas exceções para garantir maior apoio ao texto. Entre elas, a previsão de que os lucros e dividendos distribuídos até 31 de dezembro de 2025 não serão taxados com IR.
Se o projeto for aprovado até o fim do ano, na Câmara e no Senado, já valerá para as declarações do IR do próximo ano.
Fonte: CNN
Brasil
Moraes autoriza grupo de oração na casa de Bolsonaro, mas faz alerta
Moraes autoriza grupo de oração com 16 pessoas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta (1º/10)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu autorização para que um grupo de oração se reúna, nesta quarta-feira (1º/10), na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.
Em sua decisão, o magistrado anotou que “a Constituição Federal prevê a assistência religiosa” e que, “assim, todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, nos termos do que dispõe o preceito constitucional, razão pela qual inexiste óbice ao deferimento do pedido”.
Moraes, porém, fez um alerta em sua decisão: “O ‘Grupo de Orações’, entretanto, não pode ser utilizado com desvio de finalidade, acrescentando diversas e distintas pessoas como integrantes somente para a realização de visitas não especificamente requeridas”.
O ministro autorizou a entrada de 16 membros do grupo de oração, que tem a participação de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle. Os encontros do grupo serão feitos semanalmente.
Fonte: Metrópoles
Brasil
Polícia apreende caixas de bebidas suspeitas em fornecedor do Ministrão
Garrafas, em maioria de marcas famosas de cachaça, foram encontradas em dois locais no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo
A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de São Paulo apreenderam ao menos sete caixas de garrafas suspeitas de um estabelecimento fornecedor do bar Ministrão, que foi interditado nesta terça-feira (30) e é investigado por comercializar bebidas adulteradas com metanol.
A apreensão ocorreu após uma vistoria conjunta dos órgãos na manhã desta quarta-feira (1). As garrafas, em maioria de marcas famosas de cachaça, foram encontradas em dois locais no bairro da Bela Vista, na região central da capital paulista.
Segundo a delegada Isa Lea Abramavicus, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, o estabelecimento vistoriado é um dos fornecedores de bebidas alcoólicas do Ministrão, mas ainda não está confirmado se o local forneceu bebidas adulteradas ao bar. Foram recolhidas garrafas vazias e cheias para análise pericial.
Além dos endereços na Bela Vista, dois estabelecimentos em Barueri, na Grande São Paulo, são alvos da vistoria no início desta tarde. A operação continua em andamento e conta com o apoio da Secretaria da Fazenda de SP.
Segundo o governo de São Paulo, foram registrados 22 casos de intoxicação por metanol no estado. Entre eles, 15 casos são suspeitos, incluindo quatro óbitos. Outros sete casos foram confirmados por contaminação da substância tóxica após ingestão de bebida adulterada, incluindo uma morte também confirmada.
Entre esta segunda (29) e terça-feira (30), três bares da Grande São Paulo foram interditados pela Vigilância Sanitária. Na capital, dois estabelecimentos foram fechados nos bairros dos Jardins e da Mooca, onde fiscais apreenderam mais de 800 garrafas sem rótulo e sem comprovação de origem. Já em São Bernardo do Campo, um bar foi interditado e diversas bebidas foram encaminhadas para perícia policial.
Entre os bares interditados, está o “Ministrão”, localizado na Rua Ministro Rocha Azevedo, região dos Jardins. Segundo Manoel Bernardes, diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, o estabelecimento adquiriu bebidas de um vendedor de rua.
Ministrão comprou garrafas de vendedor de rua
Segundo Manoel Bernardes, diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, o Ministrão adquiriu bebidas de um vendedor de rua, sem nota fiscal.
O dono do bar, Zé Rodrigues, foi conduzido à delegacia. Ele negou irregularidades. “Não sei se a vodca é falsa. No meu comércio nunca entrou. Fiquei triste que o laudo saiu hoje”, declarou.
Ele confirmou a compra com distribuidor de rua: “Bebida quente é difícil comprar. A gente compra diretamente desses caras que vendem na rua, mas são conhecidos”.
A informação de que o bar foi interditado foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde à CNN. A ação contou com a participação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária.
Fonte: CNN
Brasil
Seleção Brasileira: veja jogadores convocados por Ancelotti para amistosos
Brasil visita a Coreia do Sul e o Japão em 10 e 14 de outubro
O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (1), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a lista dos 26 jogadores convocados pela Seleção para a Data Fifa de outubro.
O Brasil vai à Ásia para fazer partidas amistosas contra Coreia do Sul (em Seul) e Japão (em Tóquio), em 10 e 14 de outubro, respectivamente.
Esta é a terceira convocação de Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira, no fim de maio. Após garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026, o italiano agora faz testes visando o Mundial, que começa em nove meses.
Por conta da distância do Brasil para Coreia do Sul e Japão e o fuso-horário, Ancelotti priorizou convocar jogadores que atuam na Europa. Apenas Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, vão representar o Brasileirão.
Nos últimos dias, o goleiro Alisson (Liverpool) e o volante Andrey Santos (Chelsea), utilizados pelo treinador da Seleção na Data Fifa anterior, sofreram lesões pelos clubes e, por isso, não foram convocados.
Veja a lista de convocados
Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
- Caio Henrique (Monaco)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Éder Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain)
- Vanderson (Monaco)
- Wesley (Roma)
Meias
- André (Wolverhampton)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Joelinton (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes
- Estêvão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
Fonte: CNN
