Isenção ampliada do IR deve alcançar 90% da população ocupada do AC

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE), mostram que 90% das pessoas ocupadas no Acre recebem até R$ 5 mil por mês.

O percentual coloca o estado entre aqueles com maior concentração de trabalhadores na faixa salarial que agora passa a ser isenta do Imposto de Renda (IR), após a sanção da nova lei federal assinada pelo presidente Lula na última quarta-feira, 26

O levantamento confirma que o Acre está entre os estados brasileiros com salários mais baixos do país, nove em cada dez trabalhadores acreanos vivem com salários inferiores a R$ 5 mil, ficando à frente apenas de Maranhão (94,8%), Piauí (93,2%), Ceará (93,1%) e Amazonas (90,7%) da isenção.

A PNAD Contínua referente ao terceiro trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro), mostra que, no Acre, o rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, é de 2. 795 R$, valor bem abaixo do teto permitido para isenção do IR, o que deve tornar o estado um dos mais beneficiados pela ampliação da isenção

No recorte regional, as regiões Nordeste e Norte serão as mais beneficiadas. O Norte, tem uma média de 85% da população ocupada dentro dessa faixa de renda, enquanto no Nordeste este número chega a 91,4%.

