ISE convoca candidatos para curso de formação de agente socioeducativo

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), publicaram nesta quinta-feira, 03, edital convocando os candidatos aprovados para o cargo de agente socioeducativo para o curso de formação.

Os convocados devem realizar a matrícula entre os dias 04 e 14 de abril de 2025, das 8h às 13h, em uma das unidades designadas: o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (CIEPS), em Rio Branco; o Centro Socioeducativo Juruá, em Cruzeiro do Sul; ou o Centro Socioeducativo Alto Acre, em Brasiléia. A matrícula pode ser feita pessoalmente ou por meio de procuração sem necessidade de reconhecimento de firma.

Para efetivar a matrícula, os candidatos devem apresentar documento de identidade em bom estado de conservação, bem como cópias de documentos exigidos, incluindo fotos 3×4, CPF, certidões de nascimento e regularidade militar (para homens), além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB. Também é necessário ter entre 18 e 50 anos de idade até a data da matrícula, conforme a legislação vigente.

O curso de formação será realizado de forma presencial, com aulas em dias úteis e possivelmente aos finais de semana e feriados, conforme critério do ISE. Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova final eliminatória, sendo necessário atingir pelo menos 50% de acerto em cada disciplina. O limite de faltas permitido é de 25% da carga horária.

Durante a formação, os alunos receberão uma bolsa equivalente a 50% do salário inicial do cargo. O resultado final do curso será divulgado no Diário Oficial do Estado e no site www.ibade.org.br.

A aula inaugural está prevista para o dia 30 de abril de 2025. Os candidatos devem arcar com despesas de transporte e alimentação durante o curso. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (68) 3227-8076 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

