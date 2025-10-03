ISE convoca aprovados em concurso para inspeção médica e entrega de documentos

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou nesta sexta-feira, 03, o Edital nº 105 que convoca novos aprovados no concurso público para cargos de nível médio e superior. A convocação ocorre após a publicação do Decreto nº 11.433-P, que autorizou a nomeação de candidatos para reposição de vagas.

Entre os convocados estão aprovados para os cargos de agente socioeducativo, masculino, assistente social, psicólogo e técnico de informática. Os nomes incluem tanto classificados gerais quanto reclassificados e pessoas com deficiência (PCDs).

De acordo com o edital, os candidatos devem realizar, às próprias expensas, uma série de exames médicos, entre eles avaliação cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de exames laboratoriais como hemograma e glicemia em jejum. Todos os laudos devem ser apresentados até 23 de outubro de 2025, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, nos locais indicados pela Junta Médica Oficial do Estado.

Além da inspeção médica, os convocados precisam entregar a documentação exigida, como identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), comprovante de escolaridade, registro em conselho de classe (quando aplicável), declarações funcionais e comprovante de conta no Banco do Brasil. O prazo final para a entrega é 24 de outubro de 2025, em Rio Branco, no CIEPS (Via Verde), ou em Cruzeiro do Sul, no Centro Socioeducativo.

A posse deverá ocorrer até 3 de novembro de 2025, respeitando o prazo fixado pelo decreto de nomeação.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos contatos disponibilizados no edital: (68) 99224-2327 (ISE) ou pelo e-mail [email protected] (Sead).

