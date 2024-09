Isan entrevista Tatiane Barbieri sobre o papel do líder na produção agropecuária

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta segunda-feira, 23, no Palácio Rio Branco, o prefeito da capital acreana, Tião Bocalom, que aproveitou o início da semana para a realização de uma uma visita institucional. Entre os principais temas abordados estavam a limpeza do Rio Acre, uma preocupação conjunta com uma possível cheia no próximo ano e o fortalecimento da parceria entre Estado e Município em projetos que beneficiam a população.

“O governo do Estado está comprometido em trabalhar lado a lado com a Prefeitura de Rio Branco para garantir o bem-estar da nossa população. A limpeza do Rio Acre é uma ação fundamental, não só para evitar enchentes, mas também para preservar esse recurso tão importante para o nosso povo. Com essa parceria sólida, quem ganha é o cidadão, e vamos seguir juntos executando projetos que transformam vidas”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Tião Bocalom destacou a importância da união entre a prefeitura e o governo do Estado, especialmente em relação às obras que estão sendo executadas em Rio Branco.

“Estamos tratando de obras grandiosas, com investimento de aproximadamente R$ 800 milhões. Isso inclui a construção de 2.142 unidades habitacionais, somando cerca de R$ 50 milhões. Além disso, temos as obras dos restaurantes populares e unidades de acolhimento familiar, que estão proporcionando mais saúde e segurança à população”, afirmou o prefeito.

Outro ponto importante da reunião foi a limpeza do Rio Acre, que será realizada em parceria entre o governo estadual e a prefeitura. Segundo Bocalom, essa ação já foi executada no ano passado em parceria com o Estado e será repetida para garantir que o rio esteja preparado para enfrentar possíveis cheias no próximo ano.

“O trabalho de limpeza é essencial para a preservação do Rio Acre, que está diminuindo a cada dia que passa. Vamos atuar para aproveitar o período de menor vazão e realizar a limpeza necessária como estamos fazendo no Igarapé São Francisco”, afirmou o prefeito.

A visita institucional reforça o compromisso do governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco com ações integradas que visam à melhoria da qualidade de vida da população e ao desenvolvimento sustentável da cidade.

